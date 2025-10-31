En libertad y con orden de alejamiento el trabajador de una residencia detenido por cinco agresiones sexuales

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El trabajador de una residencia de personas mayores de Campos (Mallorca) detenido por supuestamente agredir sexualmente a cuatro compañeras y a una usuaria ha quedado en libertad.

La autoridad judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, la ha impuesto como medida cautelar una orden de alejamiento de 500 metros respecto de las víctimas y de la residencia.

Fuentes de la Guardia Civil han informado que el arrestado es un hombre de 39 años y que fue detenido el miércoles.

La investigación arrancó después de que se interpusieran varias denuncias contra el sospechoso por supuestamente someter a tocamientos a las víctimas.