Un libro repasa la historia del cultivo del olivo y la producción de aceite en el valle de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha participado, junto al presidente de la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller, Miquel Gual, en la presentación del libro 'El cultiu de l'olivera i la producció d'oli a la vall de Sóller', una obra impulsada por la cooperativa y editada con el apoyo del Consell de Mallorca que recoge la historia, el patrimonio, el conocimiento y el futuro del cultivo del olivo y de la producción de aceite en el valle de Sóller y en la Serra de Tramuntana.

La obra combina contenidos históricos, patrimoniales, agrícolas, ambientales y gastronómicos, con aportaciones de diferentes especialistas vinculados al mundo agrario, la biología, la historia y la cultura del aceite, según ha indicado en un comunicado la institución insular.

El libro, coordinado por Antoni Quetglas, incluye capítulos dedicados a los olivares como patrimonio productivo, la flora de los olivares de la Serra de Tramuntana, las variedades tradicionales de olivo, las técnicas de cultivo, poda y fertilización, así como la historia de la producción de aceite y de la almazara cooperativa de Sóller, que este año cumple cien años de historia.

Además, la publicación incorpora una recopilación de entrevistas a personas vinculadas al sector agrícola y cooperativo de Sóller, así como un recetario final elaborado por cocineros y profesionales de la gastronomía mallorquina con el aceite de oliva como protagonista.

El presidente del Consell de Mallorca destaca en el prólogo institucional que esta obra recoge con rigor y sensibilidad la memoria, el conocimiento y el futuro de uno de los patrimonios agrarios más valiosos de Mallorca.

Galmés señala también que los olivares y los bancales forman parte de "un paisaje vivido, trabajado y querido" que define la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial de la Unesco en la categoría de paisaje cultural.

Además, el presidente reivindica el papel de los agricultores y de la cooperativa en la conservación de este entorno. "Sin los agricultores, sin quienes mantienen vivos los olivares y las 'marjades', la Serra de Tramuntana no sería el paisaje cultural que hoy es ni podría proyectarse hacia el futuro con garantías".

En este sentido, Galmés también remarca el compromiso del Consell de Mallorca con la protección de los olivares y del patrimonio agrario, y recuerda que la futura ley de la Serra incorporará, por primera vez, un catálogo de olivos milenarios para reforzar su protección e impulsar medidas de apoyo y promoción vinculadas a este patrimonio agrícola.