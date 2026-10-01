Licitadas las obras de construcción del nuevo IES Can Cantó, en Eivissa, con un presupuesto de 14,5 millones

EIVISSA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado las obras de construcción del nuevo IES Can Cantó, en el término municipal de Eivissa, con un presupuesto de 14,5 millones de euros.

El proyecto permitirá ampliar la oferta educativa de la isla con la creación de un nuevo centro de educación secundaria con capacidad para 690 alumnos, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El futuro instituto contará con 16 unidades de educación secundaria obligatoria y seis unidades de bachillerato, correspondientes a las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología y General. Esta actuación responde a la necesidad de dotar a Eivissa de nuevas infraestructuras educativas para dar respuesta al crecimiento de la demanda de escolarización en la isla.

El edificio estará formado por dos volúmenes principales. Por una parte, tendrá un bloque destinado a aulas, distribuido en planta baja y dos plantas piso que incluirá también la zona administrativa. Por otra, contará con un bloque con el gimnasio y la cafetería, dispuesto perpendicularmente al aulario y desarrollado en una única planta. Entre ambos espacios se habilitará una zona porticada que constituirá el acceso principal al centro.

El proyecto prevé igualmente la urbanización de los espacios exteriores, que rodearán las edificaciones e incorporarán pistas deportivas y un aparcamiento exterior para vehículos. Las obras tienen un plazo de ejecución de 22 meses y está previsto que se desarrollen entre el primer trimestre de 2027 y el cuarto trimestre de 2028.