Licitan la redacción de los proyectos para conectar Sa Pobla y Can Picafort a la red de agua potable en alta de Mallorca

Archivo - Llenando un vaso de agua bajo un grifo. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), adscrita a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha publicado en la Plataforma de Contratación la licitación del contrato de servicios para redactar los proyectos de conexión del municipio de Sa Pobla y de la población de Can Picafort (Santa Margalida) con la red de agua potable en alta de Mallorca, según han informado en un comunicado.

El presupuesto base de licitación asciende a 493.742 euros y el contrato se divide en dos lotes, uno para cada proyecto. El proyecto dará respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Sa Pobla de un suministro de 5.000 m3 diarios de agua potable.

El proyecto contempla un nuevo depósito de regulación de 6.000 m3 en las afueras del municipio, que dará servicio a Sa Pobla y en un futuro próximo a Alcúdia; una nueva estación de bombeo, y una conducción de unos 3.200 metros de tubería de fundición dúctil de 350 milímetros de diámetro.

Por su parte, el segundo lote atenderá la solicitud del Ayuntamiento de Santa Margalida de un suministro de 10.000 m3 diarios para Can Picafort y sus principales actuaciones se resumen en una nueva estación de bombeo junto al depósito existente de Son Sant Joan, una conducción de impulsión de unos 6.400 metros de tubería de fundición dúctil de 500 milímetros de diámetro, y un nuevo depósito regulador de 8.000 m3 cerca del núcleo urbano.

El plazo de ejecución del contrato es de seis meses. Los trabajos se desarrollarán con metodología BIM e incluirán la digitalización en 3D de las instalaciones existentes. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de octubre de 2026 a las 19.00 horas.

Con la redacción de estos proyectos y de la futura ampliación de la desaladora de Alcúdia, actualmente en fase de adjudicación, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua da un paso más en el compromiso adquirido por el Govern con Sa Pobla y Santa Margalida para solucionar sus actuales problemas de calidad del suministro.

Asimismo, según han destacado, avanza en la protección de los acuíferos, ya que el agua suministrada por estas arterias sustituirá las actuales extracciones subterráneas no sostenibles por agua desalada suministrada a través de la red en alta de Abaqua.