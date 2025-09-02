Lidia Nicolau, psicóloga: "Lo más importante del síndrome postvacacional es entender que de dos a siete días se irá"

Recomienda volver al trabajo a mitad de semana, mantener espacios de ocio y aprovechar para hacer balance profesional y personal

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga especialista en bienestar laboral Lidia Nicolau ha destacado que la clave más importante para hacer frente al síndrome postvacacional es entender que es algo normal y que en un plazo de entre dos y siete días se irá de manera natural.

En declaraciones a Europa Press, Nicolau ha señalado una serie de recomendaciones para evitar el síndrome postvacacional que, ha incidido, no es un trastorno sino una serie de síntomas normalmente leves que se asocian a un cambio importante en la rutina cuando se regresa al trabajo después del verano.

La especialista ha expuesto que la sintomatología abarca desde la irritación, una leve alteración del sueño y la desmotivación hasta el miedo o la sobresaturación por la vuelta al trabajo.

Según ha apuntado, todos los trabajadores son susceptibles a padecer estos síntomas los primeros días de vuelta al trabajo, aunque aquellos que antes de las vacaciones ya se sentían desmotivados o estresados "pueden sufrirlo con más intensidad".

También los que hayan disfrutado de periodos largos de vacaciones, como por ejemplo los profesores, también pueden tener más dificultades para volver a la rutina.

¿CÓMO AFRONTAR EL SÍNDROME POSTVACACIONAL?

Para hacer frente al síndrome postvacacional, Nicolau ha abogado por, en primer lugar, entender "que es algo normal y que de manera natural se irá". "Entre dos y siete días dejaremos de sentirnos así", ha agregado.

Otra recomendación es, en los casos que sea posible, regresar de las vacaciones a mitad de semana para "hacer una entrada un poquito más leve". "Si no podemos, ya que no todo el mundo puede elegir, deberíamos primero ser conscientes de que es algo pasajero y que no debemos querer abordar todo de golpe", ha expuesto.

También es importante tratar de volver a la rutina unos días antes del primer día de trabajo, por ejemplo, teniendo el mismo hábito de sueño, y, por otra parte, intentar reservar durante la semana espacios de ocio.

En este sentido, la psicóloga ha resaltado la importancia de "no dejar el ocio únicamente para las vacaciones" ya que esto provocará que el resto del año "sea horroroso".

MOMENTO PARA HACER BALANCE

A pesar de estos síntomas que pueden surgir por la vuelta al trabajo, según Nicolau, también "puede aportar algo positivo" como "volver a conectar con personas con las que uno se siente a gusto", por ejemplo, otros compañeros, y, además, "es una buena oportunidad para hacer balance".

Sobre esta última cuestión, ha apostado por "tomarlo como la oportunidad para cambiar cosas que te hagan sentir a disgusto" y también para introducir nuevos hábitos.

"¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Estaba a gusto en el trabajo antes? ¿No estoy a gusto? ¿Estoy teniendo un equilibrio en mi vida, en lo profesional o en lo personal?", ha planteado como algunas de las preguntas que uno se puede hacer para llevar a cabo esta reflexión.

Asimismo, ha recordado que la importancia de tener buenos hábitos de deporte, comida y sueño ya que "suele ayudar mucho a transicionar estas etapas". "Analizar si estamos cuidando todas las facetas de nuestra vida e intentar tomarlo como una oportunidad de introducir mejoras en nuestro día a día", ha resumido.

Si los síntomas son muy intensos o ya antes de comenzar las vacaciones se sufre desmotivación más severa, ansiedad, estrés o fatiga más cronificada, ha advertido, es necesario consultar con algún profesional, puesto que "probablemente" no sea síndrome postvacacional.