Limitación de vehículos en Eivissa: 17.668 podrán circular a diario durante los dos próximos veranos

EIVISSA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha fijado en 17.688 el número máximo de vehículos que podrán circular al día durante los dos próximos veranos, lo que implica una reducción de 2.500 respecto al pasado 2025 y supone avanzar en un solo año la reducción prevista en un lustro.

El pleno de la institución insular ha aprobado este viernes el acuerdo que regula la entrada y circulación de vehículos para las temporadas veraniegas del 2026 y 2027.

Según ha señalado el Consell en un comunicado, la propuesta supone un ajuste "más intenso" que el planteado inicialmente y fija en 17.668 el techo máximo de vehículos diarios en circulación durante el periodo de limitación.

De este modo se alcanzará el tope fijado por un estudio técnico para cinco años y reduce un 12% el número de vehículos respecto al techo del pasado verano.

Del total de vehículos que podrán circular, el grueso principal corresponde a vehículos de alquiler sin conductor, con un máximo de 14.000 al día, mientras que el resto se refiere a vehículos que acceden a la isla por vía marítima.

En este sentido, el número máximo de turismos no vinculados al alquiler se fija en 3.548 vehículos diarios, una vez descontada la cuota reservada para los residentes en Formentera.

No computarán en el techo de vehículos aquellos con etiqueta ambiental 'O emisiones' o 'Eco' o aquellos que acrediten estancias prolongadas superiores a 18 días asociados a usos no estrictamente turísticos, entre otros casos.

La normativa también introduce un nuevo sistema de reparto de cuotas que prioriza a las empresas con implantación en Eivissa y mecanismos para incentivar la renovación de la flota por vehículos más sostenibles.

Este 2026 la limitación se aplicará entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Para 2027, el Consell todavía no lo ha determinado y prevé ajustar este periodo en función de la demanda.

El Consell ha analizado 18 escritos de alegaciones presentados por diferentes sectores y agentes implicados contra esta normativa. De ellas, un 46% han sido estimadas total o parcialmente y se han incorporado al texto inicial.

"UN PASO MÁS"

El vicepresidente del Consell y conseller de Movilidad, Mariano Juan, ha destacado que el acuerdo "supone dar un paso más en el modelo iniciado el año pasado, avanzando en decisiones que nos permiten actuar antes y mejor sobre los momentos de máxima presión".

En este sentido, ha remarcado que la intención de la limitación es "ordenar con criterio, con datos y pensando en el conjunto de la isla". "Forma parte de una estrategia más amplia de gestión de flujos y el objetivo es claro: reducir la presión en los momentos críticos", ha subrayado.

El grupo socialista en la institución insular, por su parte, se ha abstenido al considerar que la propuesta es "insuficiente" y ha lamentado que la gestión del presidente del Consell, Vicent Marí, supone un tiempo "perdido" en la aplicación de la ley.

"Si hay un límite de 17.668 vehículos es sólo porque hemos obligado al PP a rectificar", han sostenido los socialistas.