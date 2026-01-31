Las listas de espera de las ITV de Mallorca se reducen a un máximo de tres días

Inauguración de la estación de ITV de Calvià. - CONSELL DE MALLORCA

Las listas de espera para pasar las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en las estaciones de Mallorca se ha reducido a un máximo de tres días.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la de Calvià es la segunda estación con más capacidad y la que suele tener más citas disponibles, ya que se puede conseguir hora prácticamente para el siguiente día laborable.

De cara a la semana que viene, por ejemplo, dicha estación tiene más de 1.000 inspecciones sin reservar y la semana pasada quedaron 320 vacías.

Por orden de más a menos disponibilidad ahora mismo se pueden conseguir citas de un día para otro en Calvià, Inca y Manacor, mientras que la estación de Palma II es la que tiene más lista de espera y donde se puede reservar hora esperando un máximo de tres días.

Cabe recordado que la estación de Palma I, ubicada en el Polígono de Son Castelló, está cerrada por obras en el tejado. Por tanto, solo hay cuatro de los cinco centros de inspección en funcionamiento.

Durante la anterior legislatura, siempre según la institución insular, la lista de espera llegó a los cinco meses. En septiembre del 2025 se mejoró la situación con esperas de entre 15 días y un mes y medio. Ahora, en enero del 2026, se puede tener hora en un máximo de tres días.

Para conseguir esta reducción, el departamento de Infraestructuras ha puesto en marcha medidas como la apertura de los centros durante los sábados de los pasados junio y septiembre, que supusieron un incremento de 4.000 citas adicionales cada mes entre todas las ITV.

También se adjudicó un nuevo contrato de concesión del servicio incrementando la capacidad en 100.000 inspecciones anuales, pasando de 402.000 a 502.000; se abrió la nueva estación de ITV de Calvià que permite hacer unas 9.000 inspecciones más cada mes; y se prorrogó el contrato de la estación móvil de Calvià que tenia orden de cierre para el 2023.