Una ambulancia bajo el puente del torrente de Sa Riera donde fue hallado el hombre. - Isaac Buj - Europa Pres

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La llamada al 112 pidiendo auxilio por una caída al torrente de Sa Riera en Palma, a las 05.10 horas, no la efectuó el hombre encontrado unas tres horas más tarde bajo uno de los puentes de Passeig Mallorca y que, posteriormente, falleció en Son Espases. Con todo, se investiga si dicha llamada guarda relación con el segundo incidente.

Así lo han asegurado fuentes cercanas al suceso, añadiendo, además, que el cuerpo del fallecido ya ha sido identificado, aunque no han trascendido más datos.

Según estas mismas fuentes, los hechos se siguen investigando y no se descarta ninguna hipótesis, aunque sí se aleja la posibilidad de que hubiera implicada otra persona ajena al fallecido en lo ocurrido.

Por otro lado, el jefe de departamento de Emergencias de la Dirección General de Emergencias e Interior, Toni Plata, ha detallado, en declaraciones a IB3 Televisió recogidas por Europa Press, que la primera llamada entró a las 05.17 horas informando de una caída al torrente de Sa Riera y que esa misma persona requería una ambulancia. Sin embargo, a las 05.30 horas comunicó que había conseguido salir.

No fue hasta tres horas más tarde, a las 08.15 horas, cuando se comunicó el segundo incidente, desde un número distinto a la primera llamada. Por tanto, ha quedado descartado que la primera llamada la realizara el fallecido, pero no que no guarde relación con este suceso.

CRONOLOGÍA DE LAS LLAMADAS

El jefe de departamento de Emergencias ha concretado que la primera llamada que entró al servicio fue a las 05.17 horas. La información que se proporcionó en la misma fue "complicada", porque había problemas a nivel de calidad y de comunicación. Además, se cortó en varias ocasiones, según ha dicho.

"Esto provocó que fuera más complicado de analizar, pero en cuestión de cinco minutos ya se pasó toda la información directamente al 061 y a la Policía Local", ha explicado.

En esa primera llamada se informó de la caída al torrente de Sa Riera de una persona y que ella misma requería una ambulancia. La ubicación de esta persona se localizó alrededor del antiguo canódromo, pero como había comunicado que se había caído en Sa Riera, se acotó el lugar por aquella zona.

"Hubo varias llamadas", ha insistido Plata, matizando que en una de estas, la misma persona comunicó que había conseguido salir del torrente. En ese momento, el 061 y la Policía Local ya estaban alertados, pero todavía no habían llegado.

Más en detalle, a las 05.17 horas esta persona llamó por primera vez. Hubo una reiteración de llamadas y a las 05.26 horas ya se tenía la información suficiente, que fue remitida al 061 y a la Policía Local, según ha repasado el experto.

A las 05.30 horas volvió a llamar esta persona, comunicando que había conseguido salir del torrente y, desde este momento, ya no se tuvo más comunicación con él.

A las 05.40 horas, los medios de emergencias ya estaban personados en el lugar y a las 05.48 comunicaron que inicialmente no lo habían encontrado y que se disponían a realizar una batida.

Finalmente, a las 05.56 horas se dio por finalizado el dispositivo, atendiendo a los filtros que determina el protocolo. En este caso, la persona había comunicado que había conseguido salir y, además, se realizó una batida y no fue localizada.

No fue hasta las 08.15 horas cuando se comunicó el segundo incidente --el relacionado con el hombre encontrado bajo el puente y que después falleció en Son Espases--.

En este caso, el hombre "estaba perfectamente localizado". Se procedió entonces, tras la llamada de aviso, a activar los servicios de emergencias, que en cuestión de minutos estaban personados en el lugar. En detalle, a las 08.22 horas llegaron los sanitarios y a las 08.40 horas, aproximadamente, bajaron los bomberos.

Para finalizar, el jefe de departamento ha asegurado no tener constancia de que la primera persona que llamó y la segunda --posteriormente fallecida-- fueran la misma, aunque los números de teléfono no se corresponden.