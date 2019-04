Llamazares: "Tiene que haber una relación solidaria que permita a Baleares desarrollarse económicamente"

Publicado 25/04/2019 18:32:09 CET

Durante su visita a Mallorca ha querido trasladar su "campaña de la seguridad, la confianza y la esperanza"

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Actúa al Gobierno, Gaspar Llamazares, ha considerado este jueves que con Baleares "tiene que haber una relación solidaria que le permita desarrollarse económicamente y también a sus infraestructuras".

En declaraciones a Europa Press durante su visita a Mallorca, Llamazares ha asegurado que, en este sentido, "no cabe duda" en que van a defender el Régimen Especial para Baleares (REB) "porque el régimen fiscal es una de las cuestiones que queda pendientes, juntamente con el sistema de financiación".

Por otro lado, ha apostado por "cambiar el modelo turístico" mediante "medidas que mejoren la calidad del turismo, que permitan la convivencia con los residentes y que reviertan la estacionalidad porque debería aumentar de los seis meses actuales". "No se trata de prohibir, sino de equilibrar", ha añadido.

A nivel nacional, Llamazares ha explicado que durante su visita a Mallorca ha querido trasladar su "campaña de la seguridad, la confianza y la esperanza" que, a su juicio, se enfrenta "a la del odio y la ira de las derechas de Voxizadas" y "a la del miedo del PSOE que se aprovecha de esa amenaza", "no compartimos lo que hacen los socialistas".

En este sentido, ha declarado que la "campaña de la seguridad" pretende impulsar un nuevo pacto social y laboral contra "la emergencia del paro, la precariedad, la desigualdad y la pobreza" y, asimismo, promover un plan de regeneración contra la corrupción.

En este punto, Llamazarea también ha querido valorar las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), "tras la propaganda que se hace en televisión y la capitalización de las cifras, sale el EPA que evidencia un empleo frágil y temporal" y, es por eso, "que hay que poner encima de la mesa la prioridad de este drama de precariedad" e "impulsar medidas como la lucha contra el fraude o la derogación de la reforma laboral".

Además, Llamazares ha presentado una serie de propuestas de "apoyo a los autónomos que parten de "la identificación de dos realidades, luchar contra los falsos con inspecciones y ayudar a los pequeños, facilitándoles las cosas desde el punto de vista fiscal, laboral y administrativo".

Con todo, Llamazares ha esperado que "no solamente haya una mayoría de izquierdas en las próximas elecciones", sino que "sea sólida y no esté hipotecada por otro tipo de propuestas". "No quiero que nos quedemos con la miel en los labios para poder garantizar un periodo estable con derechos básicos, tanto sociales como políticos", ha concluido.