La Llar Reina Sofía celebra 37 años de hacer comunidad y promoción del envejecimiento activo.

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, junto con la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera, han participado este viernes en los actos organizados para conmemorar el 37 aniversario de la Llar Reina Sofía.

El centro, integrado en el barrio Verge de Lluc de Palma, celebra esta semana más de tres décadas al servicio de las personas mayores con una programación llena de actividades culturales, lúdicas y de convivencia para commemorar su trayectoria y la contribución en la vida comunitaria.

Durante la celebración, el presidente del IMAS ha destacado la importancia de centros como Reina Sofía, que son mucho más que un espacio de encuentro. "Son espacios de vida, de relaciones, de aprendizaje y de apoyo mutuo, que reflejan el espíritu del envejecimiento activo y de comunidad que queremos para Mallorca. Este 37 aniversario es un ejemplo vivo de lo que quiere decir envejecer con dignidad, con autonomía y en comunidad", ha afirmado.

Actualmente, la Llar cuenta con cerca de 900 personas asociadas y un equipo de 23 profesionales que promueven actividades para la prevención de la dependencia y para el fomento de la convivencia y la autonomía personal.

En este sentido, el presidente del IMAS ha subrayado que Reina Sofía es un referente dentro de la red de centros públicos de promoción de la autonomía para personas mayores de Mallorca, tanto por su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos como por la implicación de las personas usuarias en el diseño y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo.

Por su parte, la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera, ha recordado que la convivencia del servicio de hogar sociocultural y del centro de día --que se puso en marcha el 1995 como experiencia piloto y se integró en la Red de Atención a la Dependencia el 2004-- ha sido "una experiencia innovadora que ha contribuido a impulsar una visión positiva e integradora del envejecimiento".

Con motivo del aniversario, la dirección del centro ha preparado una semana llena de actividades que combinan cultura, música, memoria, creatividad y convivencia. "Cada año esta celebración nos recuerda que lo más importante de la Llar Reina Sofía son las personas. Aquí se crean vínculos, se comparten experiencias y se vive con ilusión y alegría esta etapa de la vida", ha destacado la directora, Ana Vergara.

Desde que se inauguró el 18 de octubre de 1988 con el nombre de Hogar de la Tercera Edad Reina Sofía, el centro ha evolucionado y ha crecido junto con el barrio, a la vez que ha mantenido intacta su esencia.

Desde 2007 lo gestiona el IMAS y forma parte activa del proyecto 'Fent pinya', que agrupa diferentes entidades y asociaciones de Verge de Lluc para promover la cohesión social y la vida comunitaria.