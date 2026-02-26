Llega a Formentera una patera con 18 personas a bordo

Archivo - Patera - POLICÍA - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una patera con 18 personas a bordo ha llegado este jueves a la zona de s'Estufador de la isla de Formentera, donde ha sido interceptada por la Guardia Civil.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares, la patera ha sido localizada sobre las 11.00 horas de este jueves y viajaban en ella 18 personas de origen magrebí.

Han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera, del Puesto de Sant Josep y la Policía Local de Formentera.