Llega una patera a Palma con cuatro personas a bordo

Archivo - Patera rescatada por Salvamento Marítimo en el Atlántico - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una patera con cuatro personas migrantes a bordo ha llegado a Palma en la madrugada de este lunes.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el rescate ha ocurrido a las 02.12 horas en la playa de Can Pere Antoni y han sido trasladados a la Jefatura de la Policía Nacional.

Estos migrantes se suman a los 177 que llegaron este domingo a diferentes puntos de Baleares.