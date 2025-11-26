La llegada de turistas extranjeros a Baleares crece ligeramente en septiembre

Archivo - Grupos de personas fotografían el atardecer en Ses Variades. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La llegada de turistas extranjeros a Baleares ha experimentado en septiembre un ligero crecimiento del 0,48%, hasta los 2,09 millones de visitantes, según datos de medición del turismo a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con esta estadística, los visitantes más numerosos de Baleares fueron en el noveno mes del año los de Alemania (651.215), seguidos de los de Reino Unido (600.811) y los procedentes de Francia (150.062).

En cuanto al turismo de los españoles, Baleares ha recibido más de 277.000 visitantes del resto de España, un 20,4% menos que el año pasado.

Las procedencia de los turistas españoles más numerosa es Catalunya --con más de 93.000--, Madrid --casi 50.000-- y la Comunitat Valenciana --casi 37.000--.