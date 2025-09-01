La llegada de turistas internacionales a Baleares aumenta un 1% en julio con 3.832,68 millones de gasto

Archivo - Turistas paseando por Palma, a 11 de julio de 2023, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió un total de 2.566.441 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un incremento del 1% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 3.832,68 millones, un 1,6% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó Baleares gastó al día 242 euros en julio, un 9,62% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,16 días en las Islas. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.493 euros, un 0,56% más que en julio del año anterior.

En lo que va de año hasta julio, 8,99 millones de turistas han visitado Baleares (+3,18%) y han dejado un gasto en la región de 11.624,58 millones de euros (+4,8%).

Por comunidades, la Comunidad más visitada fue Baleares con el 23,28% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (21,34%) y Andalucía (13,98%).