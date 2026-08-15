Llegan 40 personas migrantes a Baleares a bordo de dos pateras

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PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 personas migrantes han llegado este sábado a Formentera y Cabrera a bordo de dos pateras.

Según la información de la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 02.55 horas se ha rescatado a 23 personas de origen subsahariano en el mar a unas seis millas al este de la isla de Cabrera.

Igualmente, a las 09.30 horas se ha localizado otra embarcación con 17 personas de origen magrebí a casi seis millas al este de Formentera.

En las actuaciones han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.