Llegan dos pateras a Cabrera y Formentera con 39 personas a bordo

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 migrantes han sido rescatados tras llegar en dos pateras a Cabrera y Formentera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 23.38 horas de este viernes se ha interceptado a 26 personas de origen subsahariano, en línea de costa al noroeste de Cabrera.

En el rescate de estos 26 migrantes han intervenido efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y Salvamento Marítimo.

Más tarde, ya a las 02.40 horas de este sábado, se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí, a media milla del faro de la mola, al sur de Formentera. En esta actuación han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil del Puesto de San José y Salvamento Marítimo.

Estos rescates se suman a otro que tuvo lugar previamente este viernes, el cual ocurrió a las 16.35 horas, cuando se interceptó a un total de 16 personas migrantes al sur de Formentera a bordo de la que ha sido la primera patera llegada a Baleares este 2026.