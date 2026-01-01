2025, año récord en la ruta migratoria a Baleares: más de 7.300 llegadas y centenares de desaparecidos

Carpas en el espacio habilitado para la acogida de migrantes en el Puerto de Palma, a 23 de diciembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 7.300 migrantes han llegado este año a las costas de Baleares a bordo de unas 400 pateras, alcanzando así el récord histórico tanto de personas arribadas como de desaparecidas en la ruta argelina, que se estima en más de un millar.

El número de migrantes llegados en 2025 (7.321) es un 24,5% superior al registrado el año anterior. Por islas, durante el año han llegado 2.683 personas a Formentera; 482 a Ibiza; 4.029 a Mallorca; y 11 a Menorca.

El cálculo sale de sumar las 7.295 personas que --de acuerdo con el Ministerio del Interior-- llegaron a las Islas hasta el 15 de diciembre, y las 26 que --según la Delegación del Gobierno en Baleares-- lo han hecho en las últimas dos semanas del año.

Quienes arriban en patera al archipiélago lo hacen por la ruta argelina, que une el norte de Argelia con el Levante peninsular y Baleares y que ha mantenido una actividad constante a lo largo de todo el año.

Según el informe anual 'Monitoreo del derecho a la vida' de Caminando Fronteras, esta ruta se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado hacia España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias y los trayectos desde el norte de Marruecos.

La profesora de Derecho Internacional y directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Margalida Capellà, explica que el aumento de estas llegadas a las Islas se debe a la intensificación de los controles en las salidas hacia otras rutas, en concreto, hacia Canarias.

Esta situación provoca, señala Capellà en declaraciones a Europa Press, que se busquen rutas alternativas para llegar a Europa, entre ellas, la argelina hacia las Islas.

A su juicio, los migrantes continuarán llegando en 2026 a través de esta ruta al archipiélago, ya que muchas personas "seguirán saliendo intentando llegar a Europa" y "si no lo hacen hacia Canarias, será hacia Baleares".

El aumento de llegadas irregulares de migrantes a Baleares contrasta con la tendencia decreciente en el conjunto de España, donde se han registrado un total de 35.935 llegadas de migrantes en situación irregular por vía marítima y terrestre, un 40,4% menos que en 2024.

CAMBIO DE PERFIL DE LOS MIGRANTES

El informe de Caminando Fronteras señala un cambio en el perfil de los migrantes que transitan por la ruta argelina, que han pasado de ser eminentemente argelinos a registrar un aumento "vertiginoso" de personas procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

Según explica Capellà, este cambio de perfil ha supuesto también un nuevo reto, ya que hasta finales de 2024 la mayoría de migrantes eran de Argelia, a los que no se les reconocía el estatuto de solicitantes de asilo, mientras que a los procedentes del área subsahariana sí y, en consecuencia, la asistencia humanitaria que se les brinda ha tenido que adaptarse.

Estas personas, expone la directora del Observatorio, son potenciales solicitantes de asilo y entran dentro del programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que gestiona Cruz Roja. En el caso de Baleares, el sistema de acogida humanitaria no estaba adaptado a este volumen de personas, lo que provocó una situación "crítica" durante el verano.

No obstante, este problema ha sido "solucionado" con la instalación de módulos de atención y acogida temporal de migrantes en tránsito en el muelle de Botafoc (Ibiza), en La Savina (Formentera) y en el puerto de Palma.

CIENTOS DE DESAPARECIDOS EN LA RUTA HACIA BALEARES

El observatorio de derechos humanos de Caminando Fronteras ha documentado 1.037 víctimas en 121 tragedias marítimas en la ruta argelina --el 70 por ciento del total en España--, de las cuales 47 corresponden a embarcaciones desaparecidas en su totalidad.

Según la ONG, se ha confirmado la tendencia del desplazamiento hacia la parte "más peligrosa" de la ruta, la que tiene destino a Baleares, sobre todo Ibiza y Formentera.

La organización ha detectado salidas de pateras desde puntos de la región oriental de Argelia que, aunque tradicionalmente se dirigían hacia el Mediterráneo central, ahora han virado el rumbo para tratar de llegar a las Pitiusas.

Estas desapariciones se han traducido en un aumento notable de cuerpos sin vida hallados en la costa del archipiélago balear, lo que, apunta Caminando Fronteras, permite inferir que algunos de los naufragios se produjeron relativamente cerca del litoral.

En todo 2025 han sido 63 los cuerpos sin vida recuperados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aguas próximas a Baleares o en sus costas, el último el pasado lunes cerca de Cala Millor.

La cifra fue detallada por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en una rueda de prensa el lunes en la que señaló que los servicios de emergencias reciben llamadas de conocidos de los migrantes días después de su salida desde el punto de origen y es cuando se activan los medios para encontrarles, como los de Salvamento Marítimo o Frontex.

MENORES Y FALTA DE RECURSOS

La directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo subraya que la gestión de la migración en general exige cooperación y coordinación institucional y, remarca, en el caso de las llegadas de pateras en las que viajan mujeres y menores, "la cooperación es básica".

Precisamente, el Gobierno ha identificado una elevada vulnerabilidad entre los migrantes que llegan en patera a Baleares, con una presencia significativa de mujeres y menores procedentes de zonas de conflicto armado.

Según expuso la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en una entrevista a Europa Press, esta situación requiere de una atención diferenciada.

Los menores migrantes no acompañados que llegan a España han acaparado especialmente la atención durante 2025 ya que tras el bloqueo y la tensión entre administraciones, el año ha quedado marcado por el acuerdo que permitió establecer un sistema de reparto entre comunidades autónomas.

Esta problemática ha enfrentado al Govern y al Ejecutivo central y ha llegado a los tribunales con la interposición de varios recursos. Baleares ha basado siempre su respuesta en la falta de la capacidad de las instituciones competentes en la materia.

Al respecto, Capellá apunta también a la falta de recursos, tanto económicos como humanos, para acoger y atender a los menores en el archipiélago. No obstante, considera que "sobre todo es necesaria la voluntad política".

"Si desde el primer momento ya se dice que no se pueden atender, el resultado es esta tensión política", subraya, para después agregar que ni las instituciones autonómicas ni la estatal "estaban preparadas" a nivel de recursos ni de infraestructuras en este sentido.

A su criterio, la respuesta institucional pasa por adaptar la estructura para atender y acoger, así como por aumentar los recursos personales de Salvamento Marítimo, atención humanitaria y médica y de asistencia letrada.

Igualmente, Capellá considera necesario "mentalizarse" de que Baleares es una ruta migratoria de tránsito, este año para más de 7.000 personas, pero también que es un destino para muchas personas extranjeras que vienen a trabajar. "Nos tenemos que mentalizar de que este cambio de los últimos años ya es una realidad", añade.

Así, incide en que la mayoría de las personas que se encuentran en situación irregular en Baleares, y también en España, han entrado de forma legal por los aeropuertos. Así, ha rechazado "la imagen de que hay una invasión desde África", argumentando que las personas que cruzan el mar en patera son una mínima parte de las migraciones en su conjunto.

Ante el debate público generado por el aumento de llegadas, Capellá advierte del riesgo que supone que ciertos grupos "además de manipular los datos estén haciendo un discurso de incitación al odio" que, reclama, es necesario contrarrestar desde las instituciones públicas.