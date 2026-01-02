Llega la primera patera del año a Baleares: rescatados 16 migrantes al sur de Formentera

Archivo - La Policía Nacional Detiene A Dos Personas Por Patronear Una Patera Hasta Mallorca. - POLICÍA - Archivo

IBIZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 16 personas migrantes al sur de Formentera a bordo de la primera patera llegada a Baleares este 2026.

La intervención ha tenido lugar a las 16.35 horas de este viernes a 0,5 millas al sur de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En total han sido rescatadas 16 personas de origen magrebí en la que ha sido la primera patera en llegar al archipiélago en lo que va de año.

El año pasado cerró con un récord de 7.31 migrantes llegados a las Islas, un 24,5% más que en 2024, a bordo de alrededor de 400 embarcaciones precarias.