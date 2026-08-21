Llevan a la Fiscalía la contaminación por químicos sintéticos del agua de Son Saletes, en Sencelles

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha presentado ante la Fiscalía de Baleares una denuncia para que se investigue la contaminación por químicos sintéticos conocidos como 'químicos eternos' (PFAS) detectada en la red de abastecimiento de Son Saletes, en Sencelles.

Cabe recordar que esta situación obligó al Ayuntamiento el pasado mes de julio a declarar el agua no apta para el consumo humano tras detectar concentraciones de estos químicos superiores a los valores admisibles.

La población afectada no puede emplear esta agua para beber, cocinar, preparar alimentos o biberones, lavar frutas y verduras ni elaborar hielo y tiene que recurrir a fuentes alternativas de agua potable, han recordado los ecologistas.

"No estamos ante un simple episodio puntual de contaminación. La situación actual llega después de más de 20 años de denuncias, movilizaciones, analíticas y quejas relacionadas con los vertidos al torrente de Solleric de la lavandería industrial situada aguas arriba de la zona afectada", han explicado.

El escrito presentado a Fiscalía documenta denuncias que se remontan al menos a 2001, así como antecedentes de afección a pozos y aguas subterráneas.

La denuncia pone el foco en dos cuestiones. Por un lado, reclama investigar de manera prioritaria si existe relación entre la contaminación actual por PFAS y los vertidos procedentes de la lavandería industrial.

El GOB no da esta relación por demostrada, pero considera que los indicios acumulados son demasiado importantes como para ser ignorados.

Según la organización, la instalación ha realizado vertidos autorizados al torrente durante años y estos vertidos han sido objeto de denuncias reiteradas por posible contaminación.

Por otro lado, el GOB considera imprescindible investigar qué han hecho las administraciones competentes durante todos estos años. "La problemática era conocida: constan denuncias, analíticas, intervenciones municipales, quejas de vecinos y entidades ecologistas, actuaciones de Recursos Hídricos y sucesivas autorizaciones y renovaciones de los vertidos", han recordado.

La denuncia pide a Fiscalía que requiera los expedientes de autorización, inspección, analíticas, denuncias y controles de la lavandería industrial, y las analíticas completas que han provocado la declaración de no aptitud del agua de Son Saletes.

A partir de esta documentación, pide que se investigue el origen de la contaminación, la posible contribución de los vertidos industriales y las eventuales responsabilidades derivadas de la actuación u omisión por parte de los organismos encargados de su control.

CONTAMINANTES PERSISTENTES

Los PFAS son contaminantes persistentes y algunos presentan una relevancia toxicológica especialmente importante. La IARC, organismo especializado de la OMS, ha clasificado el PFOA como carcinógeno para los humanos y el PFOS como posiblemente carcinógeno.

En el caso de Son Saletes, el GOB no afirma en la denuncia que se hayan producido efectos concretos sobre la salud de personas, pero consideraríamos "inadmisible" banalizar una contaminación que ya ha privado a una parte de la población del uso normal de un recurso tan esencial como el agua potable.