Llibertat Llucmajor alerta que el ayuntamiento plantea una subida de la tasa de basuras del 5% y la devolución del 2026

Basuras acumuladas en los contenedores de Llucmajor. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha señalado que el Ayuntamiento de Llucmajor estudia un incremento de la tasa de basuras de un 5% para 2027 y ha reivindicado que se devuelva la tasa de 2026 debido a que el servicio "no se ha prestado en condiciones".

El partido municipalista ha advertido que se recoge en la documentación de la memoria económica firmada por la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, que acompaña las líneas fundamentales del presupuesto de 2027 remitidas al Ministerio de Hacienda, de las que se dio cuenta en el Pleno de este miércoles.

En un comunicado, Llibertat Llucmajor ha afirmado que esta orientación "no les sorprende", puesto que la alcaldesa y su gobierno ya han votado en contra de reducir la tasa de basuras pero también han bloqueado la propuesta de la Asociación de Vecinos de Ses Badies para abrir un expediente que permita estudiar la devolución, total o parcial, de la tasa correspondiente a 2026.

Esta es una reivindicación que "comparten totalmente", debido a que se cumplen "los requisitos legales" para poder ejecutarse, ya que "no se ha prestado el servicio durante meses" y hay un "exceso de cobro injustificado en la tasa de basuras", que han cifrado en dos millones de euros anuales.

"Llibertat Llucmajor considera inaceptable que se cierre la puerta incluso a estudiar esa devolución después de meses de falta de servicio y de una crisis de salubridad que se ha denunciado por su gravedad y que ha afectado a los vecinos de Llucmajor, s'Arenal y las Urbanizaciones", ha mantenido el portavoz del partido, Alexandro Gaffar.

Por este motivo, han reprochado al gobierno local de PP y Vox el "incumplimiento" de sus promesas electorales, puesto que se comprometieron a "acabar con la crisis de las basuras" y, "a la vista de los hechos, la han agravado".

"Prometieron aliviar la carga fiscal al bajar impuestos, tasas y precios públicos y ahora proyectan recaudar todavía más al incrementar la soga fiscal hasta llegar a los 60,1 millones de euros", han apuntado.

Llibertat Llucmajor ha exigido "transparencia" sobre el futuro presupuesto de 2027, explicaciones sobre este incremento previsto y la apertura del expediente solicitado por la Asociación de Vecinos de Ses Badies para estudiar la devolución de la tasa de basuras de 2026.

"El partido defenderá a los vecinos y fiscalizará la gestión municipal. No se acepta que la respuesta a unos servicios deficientes sea pedir más dinero a quienes llevan meses sufriendo sus consecuencias", han argumentado.