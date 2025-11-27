Llibertat Llucmajor critica a la alcaldesa por no habilitar una sala para que un vecino en silla de ruedas siga el pleno

El vecino afectado. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Llibertar Llucmajor ha criticado a la alcaldesa de la localidad por no habilitar una sala para que un vecino en silla de ruedas pudiera seguir el pleno de este miércoles.

En un comunicado, la formación vecinal ha asegurado que el hombre, vecino de s'Arenal, se vio obligado a sortear varios obstáculos arquitectónicos para finalmente encontrarse con la negativa de la primer edil a facilitarle el acceso a la sala del pleno, que está en un segundo piso sin ascensor ni rampa ni silla elevadora.

"Esta situación, a nuestro entender, vulneró su derecho fundamental a participar y presenciar una sesión pública del Ayuntamiento, derecho que nuestra Constitución ampara y protege", han advertido.

Sin embargo, para Llibertat Llucmajor, "lo más doloroso" fue que no se ofreció al vecino ni atención ni una alternativa que garantizara su participación en igualdad de condiciones.

Según han recordado, ya alertaron de que la ubicación de la sesión debía cambiarse para cumplir con la legalidad. Los ediles de Llibertat Llucmajor, ante lo que consideraron una situación "inadmisible" abandonaron la sesión.

La plataforma vecinal ha anunciado que llevará la cuestión al Defensor del Pueblo. "Es una vergüenza que de los 11 regidores del gobierno, ninguno ha tenido el decoro de al menos disculparse ni hablar con el vecino. A este gobierno le falta humanidad", ha afirmado el regidor Miguel Pascual.