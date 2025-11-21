Llibertat Llucmajor exige formalmente que los plenos se celebren en el Sant Bonaventura por razones de accesibilidad

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha exigido formalmente que las sesiones plenarias municipales se celebren en el salón de actos del claustro de Sant Bonaventura alegando razones de accesibilidad y seguridad.

Así lo han trasladado a través de una reclamación dirigida a la alcaldesa, Xisca Lascolas, y a la secretaria municipal, ha informado el partido vecinal en un comunicado.

La reclamación, registrada con entrada electrónica, expone que la sala de plenos se encuentra en la segunda planta de un edificio que carece de ascensor, rampa y silla elevadora, lo que dificulta o impide el acceso de concejales y vecinos con movilidad reducida.

Además, pese a que está pendiente desde hace más de un año, aún no consta la remisión a los regidores del informe solicitado al área de Urbanismo sobre la seguridad del edificio, y el inmueble no ha superado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en los términos exigidos para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Es por ello por lo que Llibertat Llucmajor ha solicitado el traslado de los plenos al claustro de Sant Bonaventura, un espacio que sí cumple con las condiciones de accesibilidad necesarias para asegurar la participación de todas las personas.

También ha exigido la entrega inmediata del informe de Urbanismo solicitado y de la documentación relativa a la ITE del edificio donde se ubica la sala de plenos y la adopción de medidas alternativas y acreditadas, como la instalación de elevador homologado, silla elevadora o solución equivalente, si no es posible el traslado.

"No podemos permitir que la celebración de los órganos de gobierno excluya a concejales o vecinos por motivos de accesibilidad o ponga en riesgo a quienes asisten, por eso hemos presentado esta reclamación y exigimos transparencia y medidas inmediatas", ha esgrimido el portavoz del partido, Alexandro Gaffar.

El escrito remitido a la alcaldesa, ha explicado, exige una respuesta formal por parte del Ayuntamiento y advierte que, en ausencia de justificación técnica y legal suficiente para mantener la convocatoria en la sala actual, se reservarán todas las acciones administrativas y legales que procedan para proteger el derecho de acceso y la seguridad de las personas.

Este tema ya fue sido tratado en el pleno del pasado mes de octubre. Ante la "negativa sin fundamento" de la alcaldesa a cambiar la ubicación, desde el partido vecinal consideró pertinente presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo.