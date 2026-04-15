Llibertat Llucmajor pide paralizar la licitación de basuras al tener que modificar el contrato un mes después

Archivo - Trabajadores de la recogida de basuras del municipio de Llucmajor. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha reclamado al Consistorio que paralice la licitación de la recogida de residuos y abra un proceso de diálogo, después de tener que modificar los pliegos de condiciones del contrato un mes después de que fueran aprobadas.

El partido vecinal ha lanzado esta petición ante la convocatoria de un Pleno extraordinario este miércoles, con el que se pretende cambiar las condiciones de la licitación, que han apuntado que se aprobaron de manera "precipitada" y "sin el consenso necesario".

En una nota de prensa, Llibertat Llucmajor ha expresado su "preocupación" y su posición "firme", ya que, a su manera de ver, lo "responsable" en este momento sería "no seguir adelante con parches", sino "paralizar la licitación de forma inmediata y llegar a una solución real".

En menos de un mes, han recalcado que el equipo de gobierno ya se ha visto "obligado" a modificar unos pliegos que, a su juicio, deberían haber sido "rigurosamente revisados antes de su aprobación".

"Esto evidencia que el contrato, que compromete el servicio durante los próximos ocho años, nace con errores y carencias graves. No es un simple ajuste técnico, sino una falta de planificación y de diálogo político que puede tener consecuencias directas para los vecinos", han señalado.

Llibertat Llucmajor ha alegado que el servicio de recogida de basuras presenta "deficiencias" en los últimos díez años y en 2015 también fue aprobado "corriendo, sin diálogo, ni consenso con la sociedad civil y los partidos políticos que conforman toda la corporación".

"Fue un golpe en la mesa del equipo de gobierno, que en aquel entonces lideraba también el PP, y condenó a vivir en una constante crisis de basuras durante una década. Por lo tanto, repiten el mismo fallo y tendrá las mismas consecuencias", han pronosticado.

La formación vecinal ha considerado "imprescindible" que se abra un proceso de "trabajo conjunto" en el que participen todos los partidos políticos con representación, así como las asociaciones vecinales.

En ese sentido, han reivindicado que es "necesario" revisar en profundidad los pliegos, escuchar las propuestas ya planteadas por la oposición y por la ciudadanía organizada, y aceptar aquellas modificaciones que mejoren el servicio y garanticen su viabilidad.

"Los vecinos no se pueden permitir que un contrato de esta envergadura sea diseñado sin consenso y corregido sobre la marcha. La recogida de residuos es un servicio esencial y su gestión debe estar basada en la transparencia, el rigor y la participación", han defendido.

Por todo ello, han reiterado su petición para la "paralización inmediata" de la licitación y apertura de una mesa de trabajo "real, plural y constructiva" para diseñar un servicio "acorde a las necesidades" de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y 'Fora Vila'.