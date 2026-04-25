Llibertat Llucmajor se presentará a las elecciones de 2027 con la intención de "tomar las riendas" del Ayuntamiento

Archivo - Los regidores de Llibertat Llucmajor Miguel Pascual y Alexandro Gaffar. - LLIBERTAT LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor se volverá a presentar a las próximas elecciones municipales, previstas para 2027, con la intención de "tomar las riendas" del Ayuntamiento.

El partido vecinal, en un comunicado, ha señalado que con su participación los próximos comicios buscarán "poner fin a la situación de abandono que sufren los vecinos como consecuencia de la incapacidad de los sucesivos equipos de gobierno".

También, ha añadido, "revertir los recortes que, de manera injusta, llevan más de una década afectando a los servicios y la calidad de vida en el municipio".

La formación ha subrayado que lleva ya dos procesos electorales con un "notable crecimiento", pues en 2019 fueron la sexta fuerza más votada y en 2023 subieron hasta el cuarto puesto.

El aumento de afiliados y colaboradores registrado en este tiempo, ha considerado la formación, "evidencia que cada día más vecinos confían en que la única solución a la crisis de gobierno actual es que los propios vecinos, y no políticos de partidos grandes, sean quienes tomen las riendas del Ayuntamiento".

Llibertat Llucmajor celebra este año el décimo aniversario de su fundación, una década "marcada por el compromiso firme" con los vecinos de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila y la defensa de "los intereses reales del municipio frente al abandono institucional".