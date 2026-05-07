La Llotja de Palma acogerá hasta el 31 de enero una exposición dialógica de pintura de la artista Katharina Grosse

Archivo - Visitantes recorren la exposición 'La força inicial' en la Llotja de Palma. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Llotja de Palma inaugurará este 27 de mayo una exposición de la artista Katharina Grosse en la que su pintura dialogará con el monumento gótico del siglo XV y que podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2027.

Bajo el título de 'Arrels', el Govern y Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma coproducen coproducen esta exposición comisariada por David Barro, según han explicado ambas instituciones en sendos comunicado.

En ese sentido, han destacado que Grosse "ha redefinido el campo de la pintura durante más de tres décadas", al llevarla más allá del lienzo hacia un compromiso directo con la arquitectura, el paisaje y el espacio público, por lo que concibe el mundo como un espacio para la pintura.

En 'Arrels', transforma la Llotja en un campo activo de experiencia, al "utilizar el color como una fuerza para unificar elementos dispares, alterar la percepción y generar una inmersión multisensorial en el espacio".

"Grosse no establece distinción entre pintura, escultura y arquitectura, ni entre interior y exterior, superficie y volumen, pared y suelo, espectador y participante. Todo es pintura. En 'Arrels', la artista crea un modelo de paisaje dentro de una estructura histórica que no puede intervenir físicamente", han resaltado.

A diferencia de intervenciones anteriores en las que la arquitectura funcionaba como superficie, aquí el lugar también se convierte en sujeto, dado que la obra responde a su historia como uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Palma, a su función original como lugar clave de intercambio y a su condición abierta y permeable. En palabras de la propia artista, se trata de uno de los ejemplos "más claros hasta la fecha de integración entre instalación y arquitectura".

"El contenedor y la obra son completamente una misma cosa, accesibles desde todos los lados. Es casi como si algo estuviera dentro de algo dentro de algo. Este desdoblamiento me resulta interesante. No creo haberlo mostrado nunca con tanta claridad", ha aseverado Grosse.

El comisario de la exposición y director de Es Baluard Museu, David Barro, afirma que 'Arrels' propone una "relación radical" entre pintura y espacio, en la que Grosse "no se limita a intervenir un lugar, sino que lo activa desde dentro".

"Su obra dialoga con las raíces históricas de la Llotja al tiempo que aborda las propias raíces de la pintura: color, escala y composición. El resultado es una experiencia que supera los límites tradicionales de la obra para convertirse en un entorno que se habita y se recorre", ha alegado.

Nacida en Freiburg im Breisgau en 1961, Grosse es catedrática en WeiBensee Kunsthochschule Berlin (2000-2009) y Kunstakademie Düsseldorf (2010-2018). Vive y trabaja en Berlín y Nueva Zelanda.

Su obra ha sido ampliamente expuesta a nivel internacional, con exposiciones y grandes proyectos en instituciones tales como Staatsgalerie Stuttgart (2025), Deichtorhallen Hamburg (2025), Centre Pompidou-Metz, Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart (2020) o Baltimore Museum of Art (2020), sentre otros.

Entre sus proyectos públicos y 'site-specific' destacan 'Choir' en el Art Basel Messeplatz Project, 'bLINK' en el Public Art Agency Sweden, 'Canyon' en el Fondation Louis Vuitton y 'psychylustro' en el Philadelphia Mural Arts Project.

Su trabajo se encuentra en colecciones de museos como Albertina, Viena; Albright-Knox Art Gallery, Buffalo; ARKEN Museum for Moderne Kunst, Copenhague; Baltimore Museum of Art; Centre Georges Pompidou, París, entre otros.