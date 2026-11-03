Las lluvias continuarán durante toda la semana, pero las temperaturas se comenzarán a recuperar a partir del miércoles

Archivo - Varias hojas en el suelo a causa de la lluvia, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una dana en capas altas de la atmósfera está afectando Baleares con lluvias, chubascos y tormentas que se prorrogarán durante toda la semana, y con un descenso térmico acusado, aunque a partir de este miércoles se recuperarán las temperaturas.

La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha explicado este martes en declaraciones a Europa Press que las temperaturas máximas de hoy se quedan entre los 14 y 19 grados, unos valores más propios del mes de marzo.

En este sentido, ha destacado que en municipios del interior de las Islas "se puede hablar de un día invernal". Según ha detallado, las temperaturas máximas habituales para esta época del año son los 20-21ºC, mientras que en invierno descienden hasta los 14-15ºC.

Este martes, además de frío, se esperan lluvias, chubascos y tormentas localmente fuertes, principalmente en las Pitiusas y en la zona occidental de Mallorca. Así, la Aemet ha activado avisos amarillos por posibles acumulaciones de 25 litros por metro cuadrado en una hora en las Pitiusas, Serra de Tramuntana y sur de Mallorca.

Las lluvias y chubascos continuarán durante toda la semana, aunque a partir del jueves perderán intensidad. Además, a partir de este miércoles las temperaturas diurnas subirán y recuperarán los valores habituales para esta época del año.

Guerrero ha indicado que, conforme a los modelos de Aemet, el lunes de la semana que viene podría ser el primer día sin lluvias en el archipiélago.