Las lluvias torrenciales se mantendrán en Baleares hasta el miércoles y seguirán más suaves el resto de la semana

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias localmente fuertes o torrenciales se mantendrán en Baleares hasta el miércoles y seguirán, aunque de forma más suave, el resto de la semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes y martes, ha explicado en declaraciones a Europa Press la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, son los días en los que se esperan chubascos más intensos.

La Aemet ha activado a partir de las 14.00 horas de este lunes y hasta las 08.00 horas del martes el aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

Entre las 08.00 y las 18.00 horas del martes el aviso en las Pitiusas caerá a nivel amarillo y se prevén precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 20 l/m2.

En Mallorca se activará el aviso amarillo las 14.00 horas de este lunes y se desactivará a las 00.00 horas, cuando pasará a ser naranja hasta las 18.00 horas del martes. Durante este tiempo también se espera que caigan entre 20 y 50 l/m2.

Menorca, por su parte, entrará en aviso naranja a partir de la medianoche del martes y hasta las 18.00 horas, con previsión de hasta 50 l/m2. El aviso, aunque en nivel amarillo, se mantendrá hasta las 06.00 horas del miércoles.

Estas lluvias, ha señalado Guerrero, ya no son fruto de la dana Alice dado que esta ha sido absorbida por una vaguada de niveles altos con un núcleo frío.

La combinación del aire frío de las alturas con el flujo cálido y húmedo de la superficie, ha apuntado, hacen que la situación siga siendo propicia para que se den chubascos localmente fuertes o torrenciales.

SEGUIRÁN LOS CHUBASCOS, PERO MÁS SUAVES

Durante el resto de la semana, ha pronosticado la delegada de la Aemet en Baleares, seguirán registrándose chubascos en el conjunto del archipiélago, aunque de forma más suave.

En principio, ha apuntado, no se prevé que sea necesaria la activación de avisos por lluvias o tormentas, aunque los meteorólogos seguirán monitorizando la situación por si fuera necesario hacerlo.

Este horizonte de lluvias, ha adelantado Guerrero, es posible que se prolongue durante lo que resta de octubre.

Por lo que respecta a las temperaturas, esta semana las máximas oscilarán entre los 22 y los 25 grados centígrados (ºC) y las mínimas, entre los 12 y los 16 ºC.