Localizada una mujer desaparecida este sábado en Es Capdellà

Imagen de la alerta desactivada por la desaparición de la mujer - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha informado este domingo de la localización de la mujer de 65 años desaparecida desde este sábado, día 20 de diciembre, en Es Capdellà, en Calvià (Mallorca).

En un mensaje publicado a través de la red social 'X', recogido por Europa Press, han detallado que se trata de Kim Morgan.

Tras ser localizada, SOS Desaparecidos ha desactivado este domingo la alerta por desaparición.