Localizado sin vida el hombre de 60 años desparecido en Palma desde el 3 de diciembre

Cartel de SOS Desaparecidos indicando que el hombre ha sido localizado sin vida - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 60 años de edad desaparecido desde el pasado 3 de diciembre, en Palma (Mallorca), ha sido localizado sin vida.

Así lo ha informado la asociación SOS Desaparecidos este sábado a través de la red social X.

La entidad activó la alerta por su paradero desconocido hace unos días detallando que se trataba de Julián S.E.. Sobre las 09.23 horas, se ha confirmado la localización del hombre sin vida.