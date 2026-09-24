Localizan a 58 migrantes llegados a Formentera en tres pateras

Archivo - Patera en Eivissa, en una foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a 58 migrantes que han llegado este jueves en tres embarcaciones a distintos puntos de la isla de Formentera.

La primera de las intervenciones se ha producido a las 06.15 horas, cuando se ha acudido al rescate de una barca que se encontraba en el mar con 17 personas, a bordo de origen magrebí, cerca de la zona de es Caló de Sant Agustí, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Más tarde, sobre las 08.00 horas, se ha atendido a otras 14 personas de origen magrebí que habían desembarcado en la playa de Arenals. La última de las arribadas se ha producido sobre las 09.00 horas, cuando han rescatado otra patera en el mar con 27 personas en su interior, de origen subsahariano, que se aproximaba a s'Estufador.