Localizan en Palma a una menor cuya desaparición había denunciado su madre en Eivissa horas antes

Localizan en Palma a una menor cuya desparacición había denunciado su madre en Eivissa horas antes. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en Palma a una menor de 15 años, de nacionalidad alemana, cuya desaparición había sido denunciada horas antes por su madre en Santa Eulària (Eivissa).

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado. Tras la interposición de la denuncia, el Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, activó un dispositivo de localización al tener conocimiento de que la menor podría haber embarcado en el buque de línea regular Eleanor Roosevelt, con destino a Palma.

Ante la llegada del ferry al puerto de Palma, prevista para las 22.30 horas, se estableció un dispositivo coordinado entre distintas unidades de la Guardia Civil.

Mientras se realizaba el control del desembarque de vehículos por parte de los agentes especialistas de Fiscal y Fronteras del puerto de Palma, un agente de la Policía Judicial llevó a cabo la identificación de los pasajeros que desembarcaban a pie en la estación marítima.

A las 22.45 horas, el agente localizó a la menor, que fue identificada y comprobó que se encontraba en buen estado. Seguidamente, practicó las diligencias oportunas para garantizar su protección y continuar con las actuaciones encaminadas al esclarecimiento de las circunstancias de su desaparición.

La rapidez en la activación del dispositivo y la eficaz coordinación entre las unidades de la Guardia Civil de Eivissa y Mallorca permitieron localizar a la menor pocas horas después de presentarse la denuncia, poniendo fin a la situación de riesgo y garantizando su atención y protección.