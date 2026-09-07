Localizan los restos de dos víctimas de la Guerra Civil en el cementerio de Son Servera - CAIB

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de excavación y exhumación en el cementerio municipal de Son Servera, que se están llevando a cabo en el marco del V Plan de Fosas, han permitido localizar los restos de al menos dos hombres que fueron víctimas de la Guerra Civil.

Estas dos personas habrían perdido la vida en alguno de los enfrentamientos producidos en los alrededores del municipio durante la Batalla de Mallorca, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Se da por hecho que son víctimas de la Guerra Civil en base a los objetos que acompañan a sus restos óseos, como munición de arma larga ya disparada, un proyectil de siete milímetros, dos insignias del cuerpo militar de sanidad y otros restos de vestimenta militar.

Los expertos continuarán ahora con las labores de excavación y exhumación de los restos localizados. Algunas de estas inhumaciones se encuentran parcialmente bajo una acera que rodea las zonas ajardinadas, por lo que será necesario desmontar una parte para poder continuar los trabajos arqueológicos y acceder a los restos.

El objetivo es continuar avanzando en la localización, recuperación, estudio y, cuando sea posible, identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, así como facilitar su devolución a las familias y garantizarles una sepultura digna.

Estos hallazagos forman parte de los trabajos que se están realizando en el marco del V Plan de Fosas en el cementerio municipal de Son Servera, que han sido retomados esta semana para dar continuidad a los iniciados la pasada primavera, entre abril y mayo.

Durante dicha intervención se realizaron varios sondeos en tres zonas ajardinadas y en un área lateral del cementerio, donde se documentaron una gran cantidad de enterramientos, aunque no todos ellos corresponden al periodo de la Guerra Civil.

En la primera zona ajardinada de la entrada se documentaron 40 sepulturas individuales, bien alineadas, con cuerpos inhumados en cajas funerarias y, en su mayoría, correspondientes a personas de avanzada edad.

Por sus características y cronología, estos enterramientos, que se produjeron principalmente a partir de la década de 1940, fueron descartados como posibles víctimas de la Batalla de Mallorca, vinculada al desembarco del capitán Bayo en agosto de 1936.

El análisis de los planos antiguos del cementerio, aportados por el Archivo Municipal de Son Servera, permitió determinar que la terraza superior, la zona más antigua del recinto, había sido utilizada durante la primera mitad del siglo XX para enterramientos en tierra. Esta información permitió ampliar los trabajos a esta zona, donde se documentaron un mínimo de 65 inhumaciones en el sector este, 63 en el sector oeste y 13 en la zona ajardinada central.

Es en esa zona donde se han identificado varias inhumaciones que presentan características diferentes del ritual funerario habitual, entre ellas las de las dos víctimas. En algunos casos, los cuerpos se encuentran en posiciones inusuales o fueron enterrados sin receptáculo o caja funeraria, lo que permite diferenciar estos enterramientos de otros ordinarios.

MILICIANOS DE MEDIANA EDAD Y "CIERTO RANGO"

En lugar en el que han sido localizadas las dos víctimas de la Guerra Civil, según ha explicado uno de los técnicos, Cesc Busquets, no son fosas comunes al uso. Uno de ellos, de hecho, va vestido completamente de militar sanitario y lleva puesta alguna medalla.

El técnico ha estimado que podrían haber muerto en la emboscada de la Guardia Negra, en alguno de los enfrentamientos de la Batalla de Mallorca o tras no poder huir de la isla. También ha estimado que serían adultos de mediana edad, uno más mayor que el otro pero ambos entre los 40 y los 50 años.

Seguramente, ha vaticinado, eran "militares de carrera más o menos establecidos que llegaron a Mallorca con la expedición del capitán Bayo.

"Ahora se nos abren todas estas hipótesis de trabajo (...). Lo que sí podemos afirmar es que son milicianos que portaban chaquetas militares, es decir, que tenían un cierto rango, sobre todo el que tiene dos insignias de sanitario", ha señalado.

Otra de las cuestiones que a Busquets le ha llamado la atención ha sido el hallazgo de un mechero y de una vaina reglamentaria en el bolsillo lateral de los pantalones de uno de los muertos.

Sobre las causas de la muerte de los dos hombres, por el momento no se han encontrado heridas producidas por una bala, aunque es una posibilidad que no han podido descartar todavía. "Puede ser que le tocara un tejido blando, no en el hueso, pero sí que le explotara y fuese una de las causas de la muerte", ha apuntado.

CONTINUIDAD AL V PLAN

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento del Govern, Xesca Ramis, ha visitado este lunes el cementerio de Son Servera para seguir el desarrollo de los trabajos de excavación.

Ramis ha calculado que antes de finalizar el año este y los trabajos restantes, como en Artà o Palmanyola, ya podrán estar finalizados para proseguir con la fase de identificación y retorno de las víctimas a sus familiares.

El teniente de alcalde de Son Servera, Jaume Servera, ha celebrado el hecho de haber localizado los restos de al menos dos personas al entender que "conocer la historia es fundamental".