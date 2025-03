Lucía Muñoz participa, junto con Ione Belarra, en un acto por el derecho a la vivienda en Málaga

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Baleares y regidora de la formación morada en Palma, Lucía Muñoz, ha participado este sábado, junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto por el derecho a la vivienda en Málaga.

En una nota de prensa, Podemos Baleares ha informado que Lucía Muñoz ha comenzado su intervención en el acto de Podemos en Málaga 'La vivienda es un derecho: valentía para conseguirlo' preguntándose, lo siguiente: "¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es otro día más que Sánchez se niega a bajar por ley el precio de los alquileres. Otro día más que no sabemos nada de las viviendas de la Sareb. Otro día más que el PSOE se niega a gobernar para la gente".

Muñoz ha destacado que las políticas del PSOE en materia de vivienda son "exactamente las mismas que las del PP: regalar suelo público a promotores privados, perdonar impuestos a los caseros y en definitiva proteger los intereses de los rentistas y especuladores".

"PP y PSOE nos quieren hacer creer que el problema de la vivienda es simplemente un problema de oferta y que, por tanto, hay que construir, construir y construir", ha continuado Muñoz, argumentando que "para solucionar la crisis de vivienda no hace falta cementar España, de hecho, no hace falta construir ni una sola vivienda más bastaría con obligar a los fondos buitre a sacar su vivienda vacía al mercado en alquiler social". Pero eso, en opinión de la coordinadora de Podemos Baleares y regidora de la formación morada en Palma, "no lo van a hacer ni el PP ni el PSOE".

Muñoz ha aprovechado también para denunciar el desahucio de Rosario, una mujer de 82 años, inquilina del Patronat de l'Habitatge, ejecutado el miércoles. "A Rosario, el Ayuntamiento la desahució con el argumento de que hay gente que está peor que ella, es repugnante enfrentar al último con el penúltimo", ha considerado Muñoz.

La regidora morada también ha denunciado "la criminalización de la pobreza" que, en su opinión, "está llevando a cabo el PP en Palma con su proyecto de ordenanza cívica". "Les molestan las personas que viven en caravanas y las personas sin hogar porque hacen feo a los turistas", ha continuado Muñoz.

La edil de Podemos ha seguido criticando la actuación municipal en el caso de la Antigua Prisión de Palma, donde, en sus palabras, "hay más de 200 personas viviendo allí a las que han amenazado con sanciones para que se vayan". "¿Y a dónde les van a mandar", se ha preguntado Lucía Muñoz, "pues a la calle, porque alternativa habitacional, ninguna". "¿Y para qué? Para hacer nada más y nada menos que una rotonda", ha denunciado.

Además, "¿sabéis cómo llaman a las personas que se refugian en la antigua prisión de Palma? ¿Personas sin hogar? No, les llaman 'okupas'", ha condenado Muñoz. "Ahora son okupas hasta las personas sin hogar que 'okupan' un banco para dormir o un edificio en ruinas".

"Te quieren hacer creer que el problema son los 'okupas' o la inmigración, pero mienten", ha considerado Muñoz. "Los responsables de la crisis de vivienda son los bancos que desahucian a familias de sus casas, son los fondos buitre que secuestran viviendas, son las plataformas de alquiler vacacional y son los políticos que los protegen y se niegan a hacer frente a los poderosos y sus privilegios", ha cargado la coordinadora de Podemos Baleares y regidora de la formación morada en Palma, quien ha finalmente concluido sus palabras con un "basta ya, hagámosles frente".