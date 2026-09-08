Lucía Muñoz se presenta a las primarias de Podemos para ser candidata a la alcaldía de Palma

Archivo - La regidora de Unidas Podemos. Lucía Muñoz. - UNIDAS PODEMOS - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha anunciado que se presentará a las primarias de la formación para encabezar la candidatura a Cort.

Muñoz ha hecho pública su decisión a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que reivindica la "necesidad de construir una mayoría política capaz de frenar la masificación turística y garantizar el derecho a la vivienda".

"Estos años he presentado muchas propuestas para combatir la masificación turística y para que la vivienda sea un derecho pero demasiadas veces han sido rechazadas", ha lamentado.

Según ha explicado, la decisión de presentarse nace precisamente de la voluntad de "dar un paso más": "No me conformo solo con presentar propuestas, quiero construir una mayoría para convertirlas en realidad".

La candidata a situado en el centro de su propuesta que Palma "deje de ser un parque temático y sea una ciudad para quien la habita, donde las casas no sean un lujo, los jóvenes tengan futuro y las familias trabajadoras puedan llegar a final de mes sin dificultades".

A su entender, Palma necesita "un cambio de prioridades" ante un modelo que "está poniendo cada vez más dificultades" a las personas que viven y trabajan en la ciudad.

En este sentido, la candidatura de Muñoz plantea situar las necesidades de los residentes por delante de la presión turística y de los intereses especulativos sobre la vivienda.

"Palma no es suya. Palma es nuestra. Es hora de demostrarlo", ha concluido en el vídeo, en el que ha hecho un llamamiento a organizar a mayoría social y política en torno a este proyecto de ciudad.