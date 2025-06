Lujo Casa proyectó promociones por valor de 34 millones de euros con un coche de 6.000 euros como único capital social

La administradora concursal detalla pagos a trabajadores ficticios y salidas de efectivo para viajes, joyas y restaurantes

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Promociones Lujo Casa SL, cuyos responsables están acusados de orquestar una macroestafa con 235 afectados, proyectaron la construcción de 18 promociones inmobiliarias con un coste estimado de 34 millones de euros pese a que su capital social se limitaba a un coche de 6.000 euros que ni siquiera estaba a su nombre.

Lo ha explicado la administradora concursal de la compañía en la primera sesión del juicio que ha arrancado la mañana de este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

La macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa dejó al menos 235 víctimas que entregaron a los procesados hasta 3,3 millones de euros creyendo que estaban realizando contratos de reserva para comprar unas viviendas que realmente no existían entre 2015 y 2017.

Para el supuesto cabecilla de la trama y fundador de la empresa, Carlos García Roldán, conocido como 'Charly', la Fiscalía interesa una pena de 16 años de prisión y el pago de una multa de 446.000 euros. Su socio y propietario de Mallorca Investment, Michele Pilato, se enfrenta a una condena de 10 años de cárcel.

La testigo ha dado cuenta de los informes que emitió acerca de la supervisión de la compañía, propiedad del supuesto cabecilla de la trama, Carlos García Roldán, conocido como 'Charly'. Entre otras cuestiones, por ejemplo, detectó un ingreso de 400.000 que no pasó por ninguna entidad bancaria.

Tampoco, ha explicado, fue capaz de encontrar ningún tipo de contabilidad oficial correspondiente a los ejercicios 2015 y 2017. De 2016 la contable únicamente le remitió un documento de Excel.

En ningún caso localizó en la contabilidad gastos en material de construcción, únicamente la adquisición de siete solares y la contratación de los servicios de un arquitecto, al que se le dejaron algunas facturas a deber.

UN COCHE DE 6.000 EUROS

En base a la información recabada por la Guardia Civil durante su investigación, ha proseguido la administradora concursal, se estima que la trama proyectó la construcción de al menos 38 promociones inmobiliarias.

De estas, 18 tenían un coste total estimado en alrededor de 34 millones de euros, algo para lo que Promociones Lujo Casa no tenía fondos suficientes. La empresa, ha detallado, se había constituido con un coche valorado en 6.000 euros --que ni siquiera llegó a estar a nombre de la sociedad-- como único capital social.

Tampoco tenían relaciones con ninguna entidad bancaria, lo que dejaba a la compañía en una situación de "infracapitalización". "Era imposible acometer la inversión, no había ni aportación propia, que podrían haber aportado los socios, ni había aportación externa de entidades bancarias", ha subrayado.

En cualquier caso, no podían emplear como financiación las aportaciones que recibían de los compradores, algo prohibido salvo que un técnico certifique el avance de parte de las obras. "Si no se ejecuta la obra no se pueden disponer de los fondos, que deben estar en una cuenta separada e independiente", ha apuntado.

Eso no ocurrió, ha proseguido, dado que solamente se encontró de alguna de las potenciales promociones inmobiliarias una licencia para derribar una casa que había construida sobre uno de los solares adquiridos. Sí se habían presentado algunos proyectos básicos, lo que en ningún caso autoriza a la ejecución de las obras.

Todo ello, ha resumido, fue lo que llevó a Promociones Lujo Casa a la insolvencia y a entrar en concurso de acreedores. Cuando entró a analizar el fondo de maniobra del que disponía la mercantil, ha subrayado, este era "irrisorio, prácticamente cero".

Una empresa con un ratio de liquidez de entre uno y dos, ha expuesto, "está justa", mientras que una con entre 1,5 y dos se puede llegar a salvar. La compañía de García Roldán, después de que ella realizara los ajustes necesarios y subsanara los errores de contabilidad, tenía un ratio de 0,12.

"La principal causa, por tanto, es que no hay dinero para acometer las inversiones. Y eso se sabía desde el minuto uno", ha sentenciado.

TRABAJADORES FICTICIOS, PAGOS EN ESPECIE Y LUJOS

La administradora concursal, durante el interrogatorio de más de una hora al que le ha sometido el fiscal, ha dado cuenta de pagos a "trabajadores ficticios" que nunca habían desempeñado ninguna labor en la promotora inmobiliaria.

Fue el caso de la expareja de 'Charly' y de la prima de esta, que entre las dos recibieron casi 40.000 euros "sin justificación alguna". Al inicio del juicio ambas han llegado a un acuerdo de conformidad y han aceptado penas de nueve meses de prisión como responsables de un delito de blanqueo de capitales.

También detectó salidas en efectivo de cuentas de la sociedad con "conceptos que no se justifican con la actividad de la promoción inmobiliaria" y que supusieron un gasto de poco menos de un millón de euros en casinos, viajes, joyas, restaurantes o clubes de jazz.

Otra irregularidad identificada por la administradora concursal fue el "pago en especie" que recibió el constructor que se presentaba al público como el responsable de ejecutar las promociones, quien se enfrenta a ocho años de cárcel.

En concreto, la sociedad le pagó 11.200 euros para el alquiler de un piso y de los suministros de luz, gas y teléfono móvil. Algo, ha subrayado la testigo, que no era necesario en virtud del funcionamiento de la empresa.

También detallado el hallazgo de transferencias directas desde las cuentas de Promociones Lujo Casa al propio García Roldán por varios millones de euros y, en los días previos a su fuga a Colombia, un préstamo por valor de aproximadamente 300.000 euros.

LA TRAMA

Según recoge el fiscal anticorrupción en su escrito de acusación, García Roldán y el resto de procesados utilizó la empresa Promociones Lujo Casa Baleares para aparentar estar realizando promociones inmobiliarias, ofertando públicamente la venta de viviendas.

En ocasiones utilizaron fotografías de promociones ajenas y de otros arquitectos obtenidas de internet. De las al menos 32 promociones publicitadas en distintos puntos de la isla solo se habían adquirido siete solares y no llegó a construirse ninguna.

De este modo estafaron 3,3 millones de euros a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que pensaban que estaban realizando contratos de reserva para comprar un piso.

A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores fueron formulando reclamaciones y pidiendo explicaciones, pero sólo recibían excusas. También se les intentó convencer de que no denunciaran los hechos advirtiéndoles de que de ese modo se dificultaría que pudieran salir adelante las promociones o que pudieran recuperar el dinero.

Con el dinero estafado a las víctimas los encausados pagaron salarios de trabajadores ficticios y se gastaron cantidades ingentes de dinero en restaurantes, servicios de compañía y casinos, así como joyas y vehículos. En un casino al que García Roldán acudió en 227 ocasiones mientras captaba fondos con las promociones, hizo gastos por 712.000 euros.

Al saberse investigado, García Roldán huyó a Colombia, donde cambió de aspecto y trató de ocultarse. Fue posteriormente detenido en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía colombiana en 2019.

Estuvo un tiempo en una cárcel del país sudamericano antes de ser enviado a España, donde pasó cuatro años en prisión provisional. En diciembre de 2022 quedó en libertad con medidas cautelares, situación en la que ha permanecido hasta el inicio del juicio.