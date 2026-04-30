Luz verde a la creación del nuevo instituto que impartirá el Bachillerato de Excelencia

Archivo - Estudiantes en un aula el primer día de los exámenes de selectividad. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha dado luz verde a la creación del instituto de educación secundaria (IES) Llorenç Villalonga, que estará ubicado en Palma y se dedicará de forma exclusiva a impartir el nuevo Programa de Excelencia en Bachillerato (PEB).

Lo ha anunciado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Este nuevo centro educativo, ha explicado, nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades específicas de los alumnos con un rendimiento académico excelente y una especial motivación para profundizar en el conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

El centro se concibe como un espacio en el que se compatibilice la formación generalista propia de la etapa de bachillerato y el fomento de la investigación o las competencias avanzadas.

La implantación de las enseñanzas será progresiva hasta que el instituto cuente con un edificio propio. De este modo, el curso 2026-2027 se iniciará con dos grupos de primero de bachillerato, uno para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y otro de Ciencias y Tecnología.

A partir del curso 2027-2028 se ampliará hasta cuatro grupos, uno de primero y otro de segundo de bachillerato en cada una de las citadas modalidades.

De manera provisional el IES Llorenç Villalonga llevará a cabo su actividad en el edificio Sa Riera, cedido por la Universitat de les Illes Balears (UIB), y en los espacios complementarios del IES Ramon Llull.

En el primero de los dos espacios se ubicarán las aulas ordinarias, mientras que el segundo se empleará para las aulas específicas y otros espacios necesarios para el correcto desarrollo de la enseñanza.

El nuevo centro educativo dispondrá de un total de ocho unidades de bachillerato, cuatro de la modalidad de Ciencias y Tencología y otros tantos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.