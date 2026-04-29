Un nuevo instituto en Palma acogerá el Bachillerato de Excelencia, que también se ofrecerá en dos aulas en Maó y Eivissa

Archivo - Fachada del edificio de sa Riera de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Programa de Excelencia en Bachillerato (PEB) se ofrecerá en un nuevo instituto en Palma, con el nombre Llorenç Villalonga, y en dos aulas en Eivissa y Maó, y contará con dos modalidades, una de ciencias y tecnología y otra de humanidades y ciencias sociales.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado en rueda de prensa que el nuevo IES Llorenç Villalonga, cuya creación se aprobará en el próximo Consell de Govern, se ubicará provisionalmente en el edificio de Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En Menorca y Eivissa, las aulas se establecerán en el IES Joan Ramis i Ramis y en el IES Algarb, respectivamente. Según ha apuntado Vera, calculan que cada aula contará con entre 30 y 35 alumnos de 1º de Bachillerato para el curso 2026/2027.