Macrooperación contra las falsificaciones en Playa de Palma: casi 6.000 productos intervenidos en 22 comercios. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido un total de 5.757 prendas y objetos presuntamente falsificados durante un amplio operativo llevado a cabo en la zona de Playa de Palma.

El dispositivo, centrado en comercios abiertos al público, tenía como objetivo detectar artículos que pudieran infringir los derechos de propiedad industrial.

Durante la jornada del jueves se inspeccionaron un total de 22 establecimientos, con la participación de aproximadamente 40 agentes y el apoyo técnico de dos peritos especializados en la detección de falsificaciones, quienes colaboraron activamente en el análisis y verificación de las prendas intervenidas, asegurando así la fiabilidad del peritaje.

Entre los artículos intervenidos se encuentran camisetas, gorras, gafas, llaveros, toallas, muñecos y pañuelos, todos ellos presuntamente falsificados.

De los 22 comercios inspeccionados, en 20 se localizaron productos falsos, lo que ha motivado la instrucción de 20 informes judiciales, uno por cada establecimiento infractor, por presuntos delitos contra la propiedad industrial.