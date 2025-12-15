La madre de la niña atropellada mortalmente en Palma podría recibir el alta hospitalaria este lunes

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La madre de la niña de tres años de edad que, este domingo, fue atropellada mortalmente, en la barriada del Coll d'en Rabassa, en Palma, podría recibir el alta hospitalaria este mismo lunes.

Así lo han confirmado fuentes del Hospital Universitario Son Espases, donde la mujer fue trasladada al haber resultado herida en el mismo accidente en el que, lamentablemente, falleció su hija.

Hay que recordar que el accidente tuvo lugar sobre a las 12.10 horas de este domingo, cuando un turismo que circulaba en la intersección de la calle de Caimari con la calle de Bailén desvió su trayectoria hacia la izquierda, invadiendo el margen donde se encontraban tres peatones.

Como consecuencia del impacto, la menor falleció, mientras que la madre y la abuela sufrieron lesiones de diversa consideración.