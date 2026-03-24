Magaluf acogerá el 30 de marzo una jornada sobre IA y cine

La I Jornada de IA y Cine se celebrará el próximo lunes 30 de marzo en el Hotel Melià Calvià Beach Magaluf. - GOIB

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La I Jornada de IA y Cine se celebrará el próximo lunes 30 de marzo en el Hotel Melià Calvià Beach Magaluf, donde expertos y profesionales darán ponencias y explicarán casos prácticos sobre la relación entre esta tecnología y la creatividad en el mundo del audiovisual.

Según ha comunicado este martes la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa, el evento organizado por el Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) y el Ayuntamiento de Calvià contará con dos ponencias y tres casos de estudio que profundizarán en la relación entre IA y creatividad.

La jornada es gratuita y hasta completar aforo, y los interesados deben inscribirse en un formulario de la web del Govern. Además, aquellos que no residan en Mallorca podrán acceder a la retransmisión en directo del evento enviando un mensaje al correo de información de ICIB.

Durante la jornada, se explicará a los asistentes cómo afrontar un proyecto audiovisual desde el uso de la IA y las ventajas o dificultades de las diferentes aplicaciones disponibles.

Además, se podrán ver ejemplos prácticos con tres proyectos, presentados por sus equipos de producción, como lo son el cortometraje 'Conexión' de Pedro Barbadillo y Ake Mora, el largometraje 'Idilia' de los hermanos Sepúlveda y el proyecto formativo de investigación 'Electrónica' de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), dirigido por Lluís Segura.

La primera ponencia corre a cargo de la directora creativa Isabelita Virtual, con la ponencia 'IA y creatividad. Tu universo expandido', en la que compartirá su experiencia como resultado de una larga carrera en el mundo de las tecnológicas, trabajando para empresas como Apple, Hermès, Tiffany o Versace, para quienes realizó la primera campaña de marca con IA.

En 2023 la NASA la seleccionó como única europea para crear contenido para una misión espacial. Actualmente, colabora como externa con el equipo Community de OpenAI y dirige el máster GenAI para creativos de Labasad.

La segunda ponencia, titulada 'Cine con IA: tus herramientas, tu estudio', la impartirá la directora del Centro de Investigación para la Futura Visualización con IA de la Escuela de Cine de Vancouver, Odet Abadia, que hará una explicación sobre los departamentos de la cadena de producción de una película con IA de forma telemática desde Shanghái.

Odet lidera un equipo dedicado a integrar la inteligencia artificial en los procesos creativos del cine, la animación, el diseño de videojuegos y la producción virtual. Su centro funciona como un centro de desarrollo donde se prueban herramientas de IA emergentes y se trabaja en nuevos planes de estudio para incorporarlas a proyectos audiovisuales.

CASOS DE ESTUDIO DE PELÍCULAS QUE INCORPORAN LA IA

A continuación, tendrá lugar el primer caso de estudio, que consistirá en la explicación de un proyecto comparativo entre una película creada por un director humano y una inteligencia artificial. En concreto, miembros de la Fundación Sa Nostra contarán el desarrollo de un estudio realizado en Mallorca, donde un humano y una IA compitieron para crear un cortometraje basado en el libro 'Hermanos de vida', del autor Juan Luis Fortes.

Aunque los resultados de la comparativa mostraron que la IA tenía carencias creativas y no producía nada aprovechable sin la supervisión humana, la charla se centra en cuáles son las capacidades reales de esta herramienta y la diferencia entre lo que vende y lo que es capaz de producir.

Al final de la ponencia, el director Federico Luglio presentará el festival AIMA (AI Movie Awards), que se celebrará en Calvià los días 24 y 25 de abril de 2026. Un festival internacional dedicado al cine creado con IA y a las nuevas formas de storytelling que nacen de la convergencia entre el cine tradicional y las nuevas herramientas de IA.

En penúltimo lugar, se presentará el caso del largometraje 'Idilia', rodado en Mallorca, donde los hermanos Sepúlveda, Javier Canales y Jose Taltavull estrenaron una película en la que utilizaron herramientas generativas en una pieza concreta de la película, integrada en su universo visual y en la reflexión tecnohumanista que atraviesa la obra.

La jornada concluirá con el caso de la película de la Escac 'Electrónica', un proyecto que habla del punto de inflexión que supone la IA, cuando la tecnología empieza a escaparse del marco de comprensión del que la utiliza. La ponencia contará con su director, Lluís Segura; su responsable de IA, Iván Garriga; su productora, Esther Fernández, y su coordinador de postproducción, Ángel Moya.