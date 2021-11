Magdalena Garcia Perelló es la nueva secretaria general del PP de Manacor

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Magdalena Garcia Perelló será la nueva secretaria general del PP de Manacor, según ha informado la formación en una nota de prensa este lunes.

De este modo, tras la celebración del congreso local en que se dio a conocer el nombre de los miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Asamblearia de la formación, la presidenta Maria Antònia Sansó ya ha hecho público el nombre de la futura secretaria general.

Para esta nueva etapa política, Sansó ha confiado en Magdalena Garcia Perelló para desarrollar la tarea de cohesión entre los distintos afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Manacor.

Sansó ha agradecido la Secretaría General desarrollada hasta ahora por Antoni Mercant: "Ha sido un buen secretario general pero el Partido Popular está creciendo e incorporando nuevas caras. Se hacía necesario mostrar también públicamente ese crecimiento y ese bagaje y aportaciones de gente preparada e ilusionada por la política municipal".

Magdalena Garcia, residente en Porto Cristo, ha abundado en que la política "siempre" le ha gustado, "y justo cuando la gente estaba más desencantada es cuando yo decidí dar el paso". "Siempre me han gustado los retos y creo que todos aquellos que tenemos ganas de mejorar nuestro alrededor debemos ser valientes y nos tenemos que comprometer con el pueblo", ha dicho.

Además, Magdalena Garcia ha agradecido la confianza de la presidenta del Partido Popular de Manacor, Maria Antònia Sansó, al haber pensado en ella como secretaria General. "Cuando me lo comunicó, reconozco que me sorprendió. Hay otras personas muy preparadas en el partido para ser secretarios generales, pero no me asusta el trabajo, de hecho me motiva enormemente", ha dicho.