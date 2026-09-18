Magdalena Pons y Benet Llompart, nuevos miembros de la Ejecutiva de MÉS per Mallorca

Votación asamblea MÉS per Mallorca - MALLORCA

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Magdalena Pons y Benet Llompart han sido este jueves elegidos por MÉS per Mallorca como nuevos miembros que han pasado a formar parte de las sectoriales de la comisión ejecutiva del partido tras la salida de otros dos integrantes de este órgano.

Así, la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en Lloseta, ha elegido a Pons y Llompart, entre las candidaturas presentadas, para sustituir a Katya Molinas y Antoni Canyelles.