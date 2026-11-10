Una maleta abandonada en la vía pública provoca el desalojo de vecinos de Sant Antoni

EIVISSA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una maleta abandonada en una calle de Sant Antoni ha provocado que numerosos vecinos hayan sido desalojados hasta realizarse las comprobaciones pertinentes.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha intervenido tras recibir un aviso de la Guardia Civil por la presencia de una maleta de mano abandonada en la confluencia de la calle Soledad con Valencia.

En el dispositivo han participado cinco patrullas de la Policía Local, todas las que se encontraban operativas en el turno de mañana. Por su parte, la Guardia Civil ha activado a los equipos TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) y a la unidad canina especializada en la detección de explosivos.

Como medida preventiva, se ha acordonado un perímetro de seguridad, se han cortado al tráfico las calles de varias manzanas y se ha desalojado la zona para garantizar la seguridad ciudadana.

Los efectivos de la Guardia Civil han realizado las comprobaciones pertinentes y han confirmado finalmente que la maleta no contenía ningún artefacto explosivo ni suponía una amenaza de bomba.

La intervención ha finalizado una vez descartado cualquier riesgo para la población.