Mallorca acoge cinco jornadas para facilitar la venta de producto local a hoteles, restaurantes y comercios

Mallorca acoge cinco jornadas destinadas a facilitar la venta de producto local a hoteles, restaurantes y comercios - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Connecta Local' ha cerrado en Campos el ciclo de cinco jornadas comerciales organizadas en diferentes municipios de Mallorca para poner en contacto directo a los productores agroalimentarios de la isla con empresas de los sectores de la restauración, el comercio, la hostelería y la distribución.

Los encuentros, que han tenido lugar en Andratx, Muro, Cala Millor, Ariany y Campos, han contado con la participación de cuarenta y dos productores y setenta y cinco empresas compradoras.

El proyecto, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, ha tenido como objetivo facilitar nuevas oportunidades de comercialización, favorecer las relaciones comerciales entre los diferentes sectores económicos e incrementar la presencia del producto local en los establecimientos de Mallorca.

La última jornada se ha llevado a cabo este jueves en el casal municipal Can Pere Ignasi, en Campos, con la participación de 27 productores y 24 compradores.

Los productores han presentado directamente sus productos a representantes de establecimientos hoteleros, restaurantes, comercios y empresas distribuidoras, con la finalidad de explorar posibles relaciones comerciales y canales de suministro.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asistido a la jornada junto con el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés. Han recorrido las mesas de los productores y han conocido de primera mano el funcionamiento de las reuniones comerciales con las empresas.

"Es fundamental facilitar el contacto directo entre productores y compradores para que el producto local llegue cada vez a más establecimientos y se generen nuevas oportunidades de comercialización", ha considerado Simonet.

"No debemos olvidar que detrás de cada producto hay agricultores y productores que, con su trabajo, contribuyen a mantener el paisaje, conservar el territorio y preservar nuestra identidad. Por eso es tan importante que puedan vender sus productos y obtener una rentabilidad que garantice la continuidad de su actividad", ha añadido el conseller.

REUNIONES "BREVES Y DIRECTAS"

Las jornadas de 'Connecta Local' han seguido un formato de reuniones comerciales "breves y directas" en las que los productores han dispuesto de cinco minutos para presentar su actividad, explicar las características de sus productos y dar a conocer sus posibilidades de suministro. Por su parte, las empresas compradoras han podido exponer sus necesidades e identificar posibles proveedores de Mallorca.

Este sistema de encuentros ha facilitado el contacto entre explotaciones agrarias, elaboradores y empresas productoras de diversos ámbitos, y establecimientos de los sectores turístico, comercial y de la restauración. Entre los participantes ha habido productores de queso, vino, aceite, fruta y hortaliza, productos avícolas, miel, licores y otras elaboraciones de Mallorca.

El ciclo se inició en Andratx y continuó en Muro, Cala Millor y Ariany, antes de finalizar en Campos. Las cinco jornadas han reunido a productores y potenciales compradores de diferentes zonas de la isla, con el objetivo de facilitar el conocimiento mutuo de la oferta y la demanda, y también de explorar nuevas posibilidades de colaboración comercial.

Además de dar a conocer la diversidad de la producción agroalimentaria mallorquina, los encuentros han ofrecido a los participantes un espacio para intercambiar información sobre los productos disponibles, las necesidades de los establecimientos y las posibilidades de establecer canales propios de suministro.

'Connecta Loca' se ha desarrollado con la coordinación de Mallorca Rural y la colaboración de las administraciones y entidades implicadas en la organización de las diferentes jornadas. Ha buscado complementar otras actuaciones destinadas a favorecer la comercialización del producto local, como la promoción de los puntos de venta y la mejora de los canales de distribución y comercialización.