PALMA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mallorca acogerá la III Cumbre de Destinos Sostenibles los próximos 17 y 18 de octubre, un encuentro que busca fórmulas para la integración armoniosa entre turismo y sociedad y en el que participarán expertos, líderes de opinión y máximos responsables en la toma de decisiones.

En nota de prensa, el Consell ha informado que, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) de las Naciones Unidas, y a través de la Fundación Mallorca Turismo (FMT), organiza la III Cumbre de Destinos Sostenibles, que se llevará a cabo los próximos días 17 y 18 de octubre en el Hotel Zoetry Mallorca.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, serán los encargados de inaugurar el Summit y la directora ejecutiva de ONU Turismo, Zoritsa Urosevic, ofrecerá una conferencia de bienvenida.

El conseller insular de Turismo, Marcial Rodriguez, será el encargado de inaugurar el segundo día, que contará también con una ponencia de Andy Stalman, CEO y co-fundador de Totem Branding, y la participación de Gustavo Alvarado Chavel, presidente del Comité de Turismo sobre Turismo y Sostenibilidad de la ONU Turismo como panelista.

Este evento reunirá a destacados responsables de la toma de decisiones, expertos y líderes de opinión del ámbito turístico y sectores afines, con un objetivo común: avanzar como aliados hacia un futuro más sostenible, no solo en el turismo, sino en todos los ámbitos sociales y económicos. El comunicador y doctor en Meteorología, Mario Picazo, será el encargado de moderar las dos jornadas además de ser speaker en uno de los paneles.

La cumbre se articula a través de diferentes paneles e intervenciones protagonizados por máximos representantes de entidades internacionales como Atlantic Sustainable Tourism Observatory, Food and Agriculture Organisation (FAO), Tourism Affairs Department Austria, Inter-american Development Bank, Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA) Canada, World Health Organization for Europe (WHO), World Sustainable Hospitality Alliance, UNDP Malaysia, entre otros.

Asimismo, contará con la participación de entes de turismo, grupos turísticos, asociaciones y empresas como Annals of Tourism Research, Alpitour Group, Aspaym, Brain&Code, Costa Rica Institute of Tourism, Icelandic Tourist Board, FEHM, Futouris, LifeAdaptCalaMillor, Malta Tourism Authority, Nature Metrics, TUI Group, Turespaña, Turismo de Islas Canarias, Travel Tech2 o Visit Berlin, entre otros.

El programa de la cumbre ha sido diseñado para abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan los destinos turísticos en su transformación hacia la sostenibilidad. Durante los dos días del evento, se llevarán a cabo conferencias, paneles de discusión y entrevistas que explorarán temas clave, fomentando el diálogo y la cooperación entre los participantes.

Toda la información y actualizaciones del programa del Summit, así como el enlace para poder asistir a ellas se encuentra en la página web 'Mallorca Sustainable Summit'.

El Summit forma parte de la Semana del Turismo Responsable que tendrá lugar del 15 al 21 de octubre y aglutina otros dos encuentros de relevancia internacional: Sages and Scientists, de la entidad sin ánimo de lucro, Chopra Foundation (15-16 de octubre) y el Green Film Forum, organizado por la Mallorca Film Commission (19-20 de octubre).