Mallorca alcanza los 36 grados este jueves en varios puntos de la Isla y continúa el aviso amarillo para este viernes

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Mallorca han alcanzado este jueves los 36 grados de temperatura máxima, entre ellos sa Pobla, Binissalem y Pollença, en un día marcado por el aviso amarillo por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Precisamente, el aviso amarillo por temperaturas que pueden llegar a los 36 grados se mantendrá este viernes en gran parte de Mallorca. Según la información de Aemet consultada por Europa Press, el aviso amarillo se activará a las 12.00 horas y estará vigente hasta las 18.59 horas para el interior y el sur de la isla.

Este jueves los termómetros han subido hasta los 36 grados en Sa Pobla, Binissalem, Pollença, Porreres, Santa María y Llucmajor. Igualmente, Sineu y Palma (la estación de la universidad) han registrado los 35 grados en algún momento del día.

Por otro lado, se han registrado 34 grados en Muro, Escorca (Lluc), Petra, Colònia de Sant Pere y Calvià; 33 grados en Andratx (Sant Elm), el aeropuerto de Son Bonet, Campos, Port de Pollença, el Aeropuerto de Palma y Artà; 32 grados en Campos, Escorca (Son Torrella), Manacor y Palma (Portopí); 31 grados en el Far de Capdepera, Banyalbufar, Santanyí y Llucmajor (Cap Blanc); y 30 grados en Son Servera, Cabrera, el Puerto de Sóller y Portocolom. Por debajo de los 30 grados de máxima solo se ha mantenido la Serra d'Alfàbia, con 29 grados.

En Menorca, se han alcanzado los 33 grados en Es Mercadal; 32 grados en Ciutadella; 31 grados tanto en el Aeropuerto de Menorca como en Cala Galdana; y 30 grados en La Mola.

Por último, este jueves en las Pitiusas se han registrado 34 grados en Sant Joan de Labritja y Sant Antoni de Portmany; 32 grados en Ibiza; 31 grados en Formentera; y 30 grados en el Aeropuerto de Ibiza.