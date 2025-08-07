Archivo - Una mujer con un abanico. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y las Pitiusas estarán este jueves en aviso amarillo por calor por temperaturas que podrían alcanzar los 37ºC en las horas centrales del día.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, en el caso de Mallorca, el aviso amarillo se activará a las 12.00 horas y estará vigente hasta las 18.59 horas para el interior y norte y nordeste de la isla. Se esperan máximas de hasta 37ºC.

En Ibiza y Formentera se activará el aviso amarillo también a las 12.00 horas y estará vigente hasta las 18.59 horas. En el caso de las Pitiusas, el mercurio podría escalar hasta los 36ºC, con los valores más altos previsiblemente en el oeste de Ibiza.