Mallorca, en alerta naranja por lluvias y tormentas: se esperan hasta 40 l/m2 y no se descartan granizadas

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

Sóller registra a primera hora de la mañana las primeras precipitaciones de entidad PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas en Mallorca, lo que supone la activación del índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal.

En el resto del archipiélago la previsión de precipitaciones y tormentas ha obligado a activar la alerta amarilla, ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X.

En Menorca, Eivissa y Formentera, además, está en marcha la alerta amarilla por fenómenos costeros.

Todo ello en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activas varios avisos en el archipiélago. Mallorca en su totalidad está bajo aviso naranja por lluvias y tormentas que podrían dejar, hasta las 18.00 horas, 40 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados en una hora y no se descarta que puedan producirse precipitaciones en forma de granizo.

Sobre las 08.00 horas han comenzado a entrar las tormentas por la Serra de Tramuntana, dando inicio a una jornada con chubascos dispersos y ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas localmente fuertes o muy fuertes.

Por ejemplo, a esa hora, en Sóller se habían registrado 6,7 l/m2, de los cuales 2,5 se habían contabilizado en alrededor de diez minutos.

En el resto de las islas, en aviso amarillo, se espera que puedan caer hasta 20 l/m2 acumulados en una hora. Las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) podrían, además, provocar olas de hasta dos metros de altura.

RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANÍA

En caso de lluvias y tormentas, Emergencias recomienda a la ciudadanía adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconseja no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa.

En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.