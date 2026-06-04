Mallorca aprobará este viernes la limitación de entrada de vehículos, que seguirá su tramitación en el Parlament

Archivo - Tráfico en la Vía de Cintura de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca previsiblemente aprobará este viernes la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos, que será enviada al Parlament para su correspondiente tramitación.

Será en un pleno extraordinario que arrancará a las 12.00 horas y que tendrá como único punto el debate del texto legislativo, que ha sido una de las principales promesas del equipo de gobierno insular y en la que lleva más de un año trabajando.

La idea, salvo sorpresa de última hora, es que la ley salga adelante gracias a los votos del PP, PSIB, MÉS per Mallorca y El PI, mientras que Vox será el único partido que ha adelantado su negativa.

Después llegará al Parlament, donde deberá pasar por los mismos trámites que cualquier otra ley y podrá ser modificada mediante las enmiendas que presenten los grupos políticos.

Una vez se apruebe deberá desplegarse la ley mediante la elaboración de un reglamento que, entre otras cuestiones, fije un techo anual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada de los mismos en Mallorca.

Aunque está completamente descartado que entre en vigor este verano, pues no dan los plazos para ello, la idea es que lo haga antes de acabar la presente legislatura.

Realmente es la tercera vez que se debate una ley prácticamente idéntica a esta, pues los socialistas registraron el borrador de ley de regulación de vehículos elaborado por los 'populares' tanto en el Consell de Mallorca como en el Parlament.

Lo hicieron porque entendían que el PP estaba tardando demasiado en hacerlo, pero los 'populares' la tumbaron en ambas instituciones alegando que debían seguir trabajando en el texto.

TENSIÓN ENTRE EL PP Y EL PSIB

Pese a que los 'populares' lograrán una mayoría suficiente con los votos de la izquierda y de los regionalistas, eso no ha impedido que en los últimos días hayan tenido varios enfrentamientos dialécticos con los socialistas.

Mientras el PSIB considera que el PP está haciendo un "uso estratégico" de la ley --cree que la han presentado ahora para "desmarcarse" de Vox en vistas a las elecciones-- y que esta llega "tarde y mal".

De hecho, los socialistas tendieron la mano al PP para aprobar la regulación vía decreto ley en el Consell de Govern y, de este modo, evitar tener que someterla a la tramitación parlamentaria, acortando los plazos para su puesta en marcha.

Los 'populares' no solo han desechado esta idea, sino que han considerado que es una forma de tratar de "desacreditar" a la principal institución de autogobierno de la isla y una forma de "desprecio" institucional.

DETALLES DE LA NORMA

Entre otras cuestiones, el texto que aprobará el Consell de Mallorca prevé la aprobación de un techo anual o bianual de vehículos --una cifra que de momento se desconoce-- y la tasa que se fijará para la entrada.

Serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. La norma fijará también un número máximo de vehículos de alquiler y sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

La obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista igualmente la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Quedarán fuera de la limitación los no residentes que tengan una vivienda en Mallorca, aunque la excepción afecta sólo a un vehículo. También los residentes en otras islas que tengan que desplazarse a Mallorca por razones médicas, así como residentes en Mallorca que están fuera de la isla y que tengan la necesidad de desplazarse a la isla por razones médicas o familiares.

Estarán exentos de la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida debidamente acreditados y vehículos oficiales y servicio público. Tampoco pagarán la tasa los vehículos de transporte de bienes y mercancías ni los de distribución comercial.