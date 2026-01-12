Mallorca avanza en la declaración como bien de interés cultural inmaterial de las bendiciones de Sant Antoni de Muro

El presidente y la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y Antònia Roca, respectivamente, visitan Muro. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial del Consell de Mallorca ha aprobado la declaración como bien de interés cultural inmaterial las bendiciones de Sant Antoni, más conocidas como 'beneïdes', que se celebran en el municipio de Muro.

La decisión, adoptada en la reunión del Consejo Asesor que ha tenido lugar la tarde de este viernes en el claustro de Santa Ana de Muro, deberá ser ahora ratificada por el pleno de la institución insular.

Esta declaración culiminará el expediente iniciado a instancias del Ayuntamiento de Muro, y tramitado conforme a la ley autonómica para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, con el objetivo de proteger, preservar y garantizar la transmisión de una de las festividades más emblemáticas de Mallorca.

También permitirá establecer medidas orientadas a garantizar su pervivencia, asegurar el bienestar de los animales participantes, preservar los bienes materiales asociados y fomentar la transmisión de los valores culturales e identitarios de la fiesta a las nuevas generaciones, según ha informado el Consell en un comunicado.

Las 'beneïdes' de Sant Antoni de Muro constituyen el acto central y más multitudinario de las fiestas del municipio y representan una expresión viva del vínculo histórico entre la comunidad, el ciclo agrario y la devoción a Sant Antoni, patrón de los animales y de la agricultura.

Su celebración combina rituales religiosos, elementos simbólicos, música, danza, gastronomía y una participación comunitaria intergeneracional que se ha mantenido de manera ininterrumpida a lo largo de los siglos.

La fiesta tiene sus orígenes documentados en la Edad Media y ha evolucionado a lo largo del tiempo sin perder su esencia, integrando elementos tan característicos como la bendición de los animales, el desfile de carrozas, la presencia de los 'dimonis', los 'xeremiers', la banda de música, los 'gegants' y los 'caperrots', así como el uso de elementos simbólicos como el estandarte de Sant Antoni, la murta, el agua bendita o la indumentaria tradicional.

"Son un patrimonio cultural vivo, dinámico y compartido, que la comunidad recrea año tras año y transmite de generación en generación. Una fiesta con una fuerte carga simbólica, que ofrece una experiencia sensorial completa e integra elementos visuales, sonoros, olfativos, gustativos y emocionales, que forman parte de la identidad colectiva del pueblo de Muro y del conjunto de Mallorca", ha subrayado el presidente insular, Llorenç Galmés.